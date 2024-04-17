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Гончарова — о недопуске на ОИ: хочется, чтобы спорт был независим от политики

Гончарова — о недопуске на ОИ: хочется, чтобы спорт был независим от политики
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Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова высказалась о недопуске представителей игровых видов спорта на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Гончарова подчеркнула, что ей в особенности обидно за молодых спортсменов, которые ещё ни разу не выступали на Олимпиаде.

«Конечно, задело, что на Олимпиаду не допустили. Не только меня, но и, думаю, всех спортсменов-игровиков. Олимпиада — самое большое событие для каждого спортсмена. И обидно, что мы не можем во всём этом участвовать. Особенно обидно за молодых игроков, которые ещё не бывали никогда на Олимпиаде. И непонятно, на сколько всё это затянется. Хочется, чтобы спорт был независим от политики, от всех этих политических разборок. Хочется участвовать, бороться, соперничать с другими спортсменами. Показывать свою подготовку, свою уровень. Но по не зависящим от нас причинам мы это сейчас не можем делать. Очень обидно», — приводят слова Гончаровой «Известия».

Напомним, в составе женской сборной России по волейболу Гончарова стала чемпионкой мира в 2010 году и дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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