Волейболистка Гончарова рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Капитан женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Наталия Гончарова рассказала о планах после завершения профессиональной карьеры. 34-летняя спортсменка подчеркнула, что не планирует уходить из спорта в ближайшее время, и отметила, что хотела бы посвятить время после карьеры семье и развитию бизнеса.

«Сейчас не задумываюсь о завершении карьеры. Но после неё, наверное, хочется в первую очередь создать семью. Хочется детей. И ещё хочется заниматься бизнесом — тем, что мне нравится. Например, сейчас у меня есть груминг-салон, где мы делаем красоту для животных — собак, кошек. Мне очень нравится это направление. Я бы в дальнейшем развивала этот бизнес. Потому что собак я просто обожаю, кошек — тоже (улыбается). И хочется, чтобы они прямо красивыми уходили из нашего салона! Вот пока такие цели. Думаю, дальше их будет ещё больше», — приводят слова Гончаровой «Известия».

Гончарова выступает за московское «Динамо» с 2008 года. С клубом спортсменка шесть раз становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны, а также трижды выигрывала Суперкубок России.