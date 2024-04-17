Связующая ЖВК «Динамо-Ак Барс» Ануфриенко: в финале нет простых или удобных соперников

Капитан и связующая ЖВК «Динамо-Ак Барс» Анастасия Ануфриенко поделилась ожиданиями от финальной серии женской волейбольной Суперлиги с «Локомотивом» из Калининграда.

«За кого болела во втором полуфинале? Честно – ни за кого. Я долго думала, с мужем обсуждали это. Он хотел, чтобы мы с Москвой встретились в финале, а для меня нет принципиальной разницы. Оба соперника очень сильны, к любому нужно было бы готовиться и относиться очень серьёзно.

Это финал. Все отдают последние силы. Нет простых или удобных соперников. Конечно, то, что мы обыграли «Локомотив» в сезоне три раза, на психологическом уровне где-то влияет, но опять же – мы проигрывали «Ленинградке» в Кубке и чемпионате, а в полуфинале были сильнее. В финале плей-офф всё, что было раньше, уже не будет иметь значения», — приводит слова Ануфриенко официальный сайт ЖВК «Динамо Ак-Барс».

Напомним, в полуфинале плей-офф чемпионата России калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо», а волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс» оказались сильнее соперниц из «Ленинградки».

Финальная серия начнётся сегодня, 17 апреля.