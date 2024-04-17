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Волейболистки «Тулицы» переиграли «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за седьмое место

Сегодня, 17 апреля, завершился первый матч серии между ЖВК «Тулица» (Тульская область) и «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в рамках плей-офф за 7-8-е места женской Суперлиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Тула-Арена» в Саратове, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за седьмое место. Первый матч

ЖВК «Тулица» (Тульская область) — ЖВК «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).

Счёт в серии – 1-0.

Следующий матч между командами состоится 19 апреля в Туле. Серия продлится до трёх побед.

Ранее стало известно, что «Тулица» расторгла контракт с главным тренером Андреем Подкопаевым по обоюдному согласию сторон.