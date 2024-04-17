Волейболистки «Тулицы» переиграли «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за седьмое место
Поделиться
Сегодня, 17 апреля, завершился первый матч серии между ЖВК «Тулица» (Тульская область) и «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) в рамках плей-офф за 7-8-е места женской Суперлиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Тула-Арена» в Саратове, закончилась победой хозяек площадки со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).
Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 7-е место. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Тулица: Юрьева, Ефимова, Станкевичуте, Мишагина, Смирнова, Ковалёва, Лунева, Прасолова, Тимошкова, Ефимова, Слаутина, Някина, Касаткина, Лебедкина
Уралочка-НТМК: Алексеева, Зверева, Корниенко, Котова, Чернышёва, Трухина, Гонсалес, Фитисова, Павлова, Селютина, Швыдкая, Купряшкина
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за седьмое место. Первый матч
ЖВК «Тулица» (Тульская область) — ЖВК «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:0 (25:22, 25:20, 25:13).
Счёт в серии – 1-0.
Следующий матч между командами состоится 19 апреля в Туле. Серия продлится до трёх побед.
Ранее стало известно, что «Тулица» расторгла контракт с главным тренером Андреем Подкопаевым по обоюдному согласию сторон.
Комментарии
- 17 апреля 2024
-
21:32
-
21:22
-
20:47
-
20:17
-
19:47
-
17:21
-
13:51
-
13:48
-
13:38
-
13:28
-
13:01
-
12:52
-
12:35
-
12:25
-
11:56
-
11:50
-
11:28
- 16 апреля 2024
-
23:45
-
23:03
-
22:02
-
21:52
-
20:52
-
20:26
-
18:49
-
17:57
-
17:41
-
17:36
-
17:32
-
15:14
-
10:58
-
00:36
- 15 апреля 2024
-
22:30
-
21:17
-
20:45
-
20:37