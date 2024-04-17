Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Локомотив» в первом матче финала чемпионата России

Завершился первый матч финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За титул лучшей команды страны в сезоне борются казанский «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

Первую встречу в серии со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15) выиграли волейболистки из Казани.

Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже пятый сезон подряд.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Первый матч (Казань):

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15).