Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Локомотив» в первом матче финала чемпионата России

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Локомотив» в первом матче финала чемпионата России
Комментарии

Завершился первый матч финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За титул лучшей команды страны в сезоне борются казанский «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

Первую встречу в серии со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15) выиграли волейболистки из Казани.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

Стоит отметить, что «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» же, напротив, добился права участия в титульной игре уже пятый сезон подряд.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Финальная серия. Первый матч (Казань):

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» (Калининград) — 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15).

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» вырвало победу в матче-триллере! Казань спас отличный блок. LIVE
Live
«Динамо-Ак Барс» вырвало победу в матче-триллере! Казань спас отличный блок. LIVE
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android