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Волейболисты московского «Динамо» вышли в финал ЧР, в упорной борьбе одолев «Белогорье»

Волейболисты московского «Динамо» вышли в финал ЧР, в упорной борьбе одолев «Белогорье»
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Завершился четвёртый матч полуфинальной серии мужского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. В её рамках московское «Динамо» со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11) одержало волевую победу над «Белогорьем» (Белгород).

Эта победа стала для «Динамо» третьей в серии (3-1), что позволило московским волейболистам пробиться в финал ЧР.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 4-й матч
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Рейнсон, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов

В финальной серии за титул чемпионов России подопечные Константина Брянского сразятся с казанским «Зенитом» (повторение финала прошлого сезона). «Белогорье» же в серии за бронзовые медали ждут встречи с «Факелом» (Новый Уренгой).

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Четвёртый матч:

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11).

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