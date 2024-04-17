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Волейболисты московского «Динамо» вышли в финал ЧР, в упорной борьбе одолев «Белогорье»

Завершился четвёртый матч полуфинальной серии мужского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. В её рамках московское «Динамо» со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11) одержало волевую победу над «Белогорьем» (Белгород).

Эта победа стала для «Динамо» третьей в серии (3-1), что позволило московским волейболистам пробиться в финал ЧР.

В финальной серии за титул чемпионов России подопечные Константина Брянского сразятся с казанским «Зенитом» (повторение финала прошлого сезона). «Белогорье» же в серии за бронзовые медали ждут встречи с «Факелом» (Новый Уренгой).

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Четвёртый матч:

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11).