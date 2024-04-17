Последний шанс! Травмированное «Белогорье» спорит с «Динамо» за выход в финал ЧР. LIVE

Развязка близко! Два топ-клуба, занявшие третье и четвёртое места в регулярке Суперлиги, выбивают путёвку в финал чемпионата России. Там их уже ждёт казанский «Зенит». Четвёртый матч — в Москве.
Первые два прошли в Туле, на временной площадке «Белогорья», и завершились ничьей — каждая встреча зашла на решающий тай-брейк. Уже третий матч в столице оформило «Динамо» (3:1), поведя в серии. А белгородский клуб лишился первого связующего: мозг команды Роман Порошин выбыл из-за травмы спины. Его заменил Евгений Жогов, который также получил повреждение ноги. У третьего пасующего команды Кирилла Чекмизова — колено.
Кто выйдет в четвёртой встрече — вопрос. Может, даже и доигровщик Павел Тетюхин! Узнаем в LIVE «Чемпионата».
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Его визави Константин Брянский:
«Мы были стабильнее в трёх выигранных партиях. Совершенно необязательно, конечно, было проигрывать третий сет. Там мы сбавили, а соперник, в свою очередь, начал рисковать, и у него многое получалось. Теперь двигаемся дальше. Понятно, что это забег на истощение для обеих команд, готовимся к следующему матчу».
Тренер гостей Александр Волков — о третьем матче серии:
«Результат, понятно, что проиграли — не очень хорошо для нас. В любом случае команда боролась, билась, все играли. Это хороший опыт для ребят, в полуфинале тем более. Давайте не забывать, что „Динамо“ — одна из сильнейших команд Суперлиги. Плюс не люблю об этом говорить, но потеря связующего, молодые ребята, не сыгранные, основной состав с этим связующим не особо сыгран. Что-то не получалось, особенно в атаке тяжело было ребятам, но при этом боролись, держали какой-то уровень, поэтому они все молодцы».
Всем привет! Начинаем в 19:00 по мск. А пока ловите классных «львов» с трени.