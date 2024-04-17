Мы в матче от повторения финала прошлого сезона.

Последний шанс! Травмированное «Белогорье» спорит с «Динамо» за выход в финал ЧР. LIVE

Развязка близко! Два топ-клуба, занявшие третье и четвёртое места в регулярке Суперлиги, выбивают путёвку в финал чемпионата России. Там их уже ждёт казанский «Зенит». Четвёртый матч — в Москве.

Первые два прошли в Туле, на временной площадке «Белогорья», и завершились ничьей — каждая встреча зашла на решающий тай-брейк. Уже третий матч в столице оформило «Динамо» (3:1), поведя в серии. А белгородский клуб лишился первого связующего: мозг команды Роман Порошин выбыл из-за травмы спины. Его заменил Евгений Жогов, который также получил повреждение ноги. У третьего пасующего команды Кирилла Чекмизова — колено.

Кто выйдет в четвёртой встрече — вопрос. Может, даже и доигровщик Павел Тетюхин! Узнаем в LIVE «Чемпионата».

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