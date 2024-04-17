Волейболистки краснодарского «Динамо» разгромили «Енисей» в матче плей-аута ЧР

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) обыграл красноярский «Енисей» в рамках турнира за 9-14-е места (плей-аут) чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:17).

Отметим, что краснодарское «Динамо» и красноярский «Енисей» возглавляют таблицу данного конкретного турнира. В активе волейболисток «Динамо» 38 очков, у «Енисея» — 31.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места:

«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 25:9, 25:17).

Параллельно с данным турниром проходит финальная серия Суперлиги, где за титул борются казанский «Динамо Ак-Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент казанская команда ведёт в серии со счётом 1-0.