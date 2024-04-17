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Волейболистки краснодарского «Динамо» разгромили «Енисей» в матче плей-аута ЧР

Волейболистки краснодарского «Динамо» разгромили «Енисей» в матче плей-аута ЧР
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Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) обыграл красноярский «Енисей» в рамках турнира за 9-14-е места (плей-аут) чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:17).

Отметим, что краснодарское «Динамо» и красноярский «Енисей» возглавляют таблицу данного конкретного турнира. В активе волейболисток «Динамо» 38 очков, у «Енисея» — 31.

Пари Суперлига - плей-аут (ж) . Турнир за 9-14 места
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Попова Мария, Велисевич, Дохновская, Бесман, Салтыкова, Мазина, Маркевич, Дмитриева, Писаревская, Охрименко, Распутина

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Турнир за 9-14-е места:

«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 25:9, 25:17).

Параллельно с данным турниром проходит финальная серия Суперлиги, где за титул борются казанский «Динамо Ак-Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент казанская команда ведёт в серии со счётом 1-0.

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