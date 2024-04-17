Кто выиграет чемпионат России — 2023/2024 по волейболу — «Зенит-Казань» или «Динамо»?

Сегодня, 17 апреля, определились финалисты мужского чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. За престижный титул (как и в прошлом году) сразятся волейболисты московского «Динамо» и казанского «Зенита».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто заберёт титул чемпионата России сезона-2023/2024?»

Напомним, московское «Динамо» в своей полуфинальной серии со счётом 3-1 одолело «Белогорье» (Белгород), а «Зенит» без проблем разобрался с «Факелом» (Новый Уренгой) – 3-0.

Финальная серия между «Динамо» и «Зенитом» начнётся 23 апреля. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале прошлого года обыграл именно московскую команду. До этого «Динамо» два года подряд забирало один из главных трофеев российского волейбола.