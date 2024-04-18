Душан Петкович покинет волейбольный «Кузбасс»

Сербский волейболист Душан Петкович покинет кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс». Об этом сообщает официальный сайт «Кузбасса».

Напомним, Петкович пополнил состав команды, подписав контракт перед сезоном-2023/2024. За текущий сезон он принял участие в 34 матчах чемпионата России, в том числе игры плей-офф. По итогам регулярки Петкович стал вторым бомбардиром «Кузбасса», набрав 324 очка (44% реализации атак, 35 эйсов и 16 блоков).

Отметим, что сербский диагональный получил травму и не смог сыграть в матчах за 5-8-е места. О том, где он продолжит свою карьеру, информации нет. Ранее 32-летний волейболист играл в родной Сербии, Италии, Франции и Польше.

Известно, что в этом сезоне кемеровский «Кузбасс» уже закончил выступления, уступив «Зениту» в серии за 5-8-е места.