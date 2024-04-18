«Белгород просто нас сносил». Брянский — о победе «Динамо» в полуфинале ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал результат пятого матча в полуфинальной серии чемпионата России с «Белогорьем». Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11) в пользу москвичей, которые вышли в финал турнира.

«Если по игре взять первые два сета – это не про наш приём. Белгород просто нас сносил, настолько отодвинул нас далеко от сетки. И такое количество мячей мы просто перебрасывали, отдавали на ту сторону без атаки. Конечно, сложно играть, но в этот момент мы говорили, что просто нужно перетерпеть и в первую очередь наладить, конечно, свою игру. У нас получилось.

Переломный сет – третий. Также в четвёртом сете начало получилось за Белгородом, опять на подаче Аль Хачдади, мы отдаём 0:4. И всё равно парни молодцы. Наверное, опять же, я говорил, что справедливо, когда с такой командой, такого уровня получается пятисетовый поединок, триллер. И я рад, что вернулся Порошин – в первую очередь для волейбола, ну и для того, чтобы мы победили и с Порошиным», – приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».