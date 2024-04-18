Цветан Соколов — о победе «Динамо»: верили до конца, что можем выиграть эту серию

Волейболист московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал победу своей команды над «Белогорьем» в четвёртом матче полуфинальной серии чемпионата России.

«Мы сегодня, я думаю, просто верили до конца, что можем выиграть эту серию и что можно закончить просто здесь в Москве, и это случилось. Мы не смотрели, что Белгород вёл 2:0, мы до конца верили, что можно сделать оборот и просто выиграть эту игру, до конца бились. Мы всегда были под напряжением, но это не было важно, потому что самое главное – это победа. И мы успели это сделать, и сделать это в три игры, а это очень важно, потому что серия была очень тяжёлая.

Современный волейбол – это подача. Если подача летит хорошо, очень трудно играть против любой команды. Сегодня в первых двух партиях просто у Белгорода всё летело, нельзя было справиться с этой подачей. Но мы говорили себе, что просто надо потерпеть, дождались этого момента», – приводит слова Соколова пресс-служба «Динамо».