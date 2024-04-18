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Владислав Бабкевич остаётся в «Зените», переход в «Факел» перед серией за бронзу отменён

Владислав Бабкевич остаётся в «Зените», переход в «Факел» перед серией за бронзу отменён
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Вчера, 17 апреля, стало известно, что белорусский диагональный Владислав Бабкевич, выступающий за «Зенит» на правах аренды, вернётся в «Факел», чтобы помочь команде в матчах за бронзу чемпионата России. Об этом оба клуба сообщили у себя в социальных сетях.

Через несколько часов после новости стало известно, что переход диагонального не состоится в связи с закрытием трансферного окна.

Информацию об отмене перехода подтвердил петербуржский «Зенит». Пресс-служба команды опубликовала шуточное видео с Бабкевичем в главной роли.

«Сегодня у Влада был сложный день: он с утра уехал из «Зенита», а к вечеру вернулся в «Зенит». Если вам нужна новость, то вот она: Бабкевич продолжает быть хозяином майки под номером 1 в Питере. Ну и… это: Влад, добро пожаловать в «Зенит», – сообщает пресс-служба команды.

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