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Главный тренер «Белогорья» Волков подвёл итог полуфинальной серии Суперлиги с «Динамо»

Главный тренер «Белогорья» Волков подвёл итог полуфинальной серии Суперлиги с «Динамо»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал результат четвёртого матча полуфинальной серии мужского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. По его итогам московское «Динамо» вышло в финал соревнований.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 4-й матч
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Рейнсон, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов

«Серия для нас закончилась, к сожалению, не очень хорошо. Но при всём этом хочу поблагодарить команду и болельщиков. Ребята бились, старались. На сегодняшний день „Динамо“ чуть-чуть сильнее, поэтому результат за ними. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Дожать не удалось из-за того, что „Динамо“ включилось в свою игру. Начали давить на подаче, выбивать. С минуса у нас многое не получалось. Дожали до пятой партии, а в пятой, сами знаете, иногда бывает фортуна, но сегодня „Динамо“ было лучше», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

В финальной серии за титул чемпионов России подопечные Константина Брянского сразятся с казанским «Зенитом» (повторение финала прошлого сезона). «Белогорье» же в серии за бронзовые медали ждут встречи с «Факелом» (Новый Уренгой).

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