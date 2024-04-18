Главный тренер «Белогорья» Волков подвёл итог полуфинальной серии Суперлиги с «Динамо»

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал результат четвёртого матча полуфинальной серии мужского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги. По его итогам московское «Динамо» вышло в финал соревнований.

«Серия для нас закончилась, к сожалению, не очень хорошо. Но при всём этом хочу поблагодарить команду и болельщиков. Ребята бились, старались. На сегодняшний день „Динамо“ чуть-чуть сильнее, поэтому результат за ними. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. Дожать не удалось из-за того, что „Динамо“ включилось в свою игру. Начали давить на подаче, выбивать. С минуса у нас многое не получалось. Дожали до пятой партии, а в пятой, сами знаете, иногда бывает фортуна, но сегодня „Динамо“ было лучше», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

В финальной серии за титул чемпионов России подопечные Константина Брянского сразятся с казанским «Зенитом» (повторение финала прошлого сезона). «Белогорье» же в серии за бронзовые медали ждут встречи с «Факелом» (Новый Уренгой).