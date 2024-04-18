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Дмитрий Волков признан самым ценным игроком полуфинальной стадии Суперлиги

Дмитрий Волков признан самым ценным игроком полуфинальной стадии Суперлиги
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Стала известна символическая сборная полуфинала мужской PARI Суперлиги по волейболу.

Самым ценным игроком был признан Дмитрий Волков из казанского «Зенита» а лучшим тренером стал рулевой «Белогорья» Александр Волков. На позициях блокирующего отметились Илья Власов (МВК «Динамо») и Георгий Заболотников (МВК «Белогорье»). Лучшими доигровщиками стали Антон Сёмышнв (МВК «Динамо») и Павел Тетюхин (МВК «Белогорье»). В символическую сборную попали связующий МВК «Зенит-Казань» Майка Кристенсон, диагональный МВК «Динамо» Цветан Соколов и либеро МВК «Факел» Сантьяго Данани.

В финальной серии за титул чемпионов России московское «Динамо» сразится с казанским «Зенитом» (повторение финала прошлого сезона). «Белогорье» же в серии за бронзовые медали ждут встречи с «Факелом» (Новый Уренгой).

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