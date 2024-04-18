Терзич – о победе в первом матче финала ЧР: после 2:0 мы чуть побоялись, что выигрываем

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы команды в первом матче финальной серии с калининградским «Локомотивом» оценил соперника и игру Эбрар Каракурт.

«Каждый финал – это много эмоций, много тактики. Сегодня было и хорошее, и плохое, но это нормально. Нам противостоял серьёзный соперник. После счёта 2:0 мы чуть побоялись, что выигрываем. Было видно, что сделали нелогичные ошибки. Хорошо, что всё закончилось победой. А счёт 3:0 или 3:2 в финале – это не так важно.

«Локомотив» – очень качественная команда, и нужно обратить внимание на съём. Как у них летит подача, кто куда подаёт, как встают в защиту, кто атакует. Во время игры нужно быть сконцентрированными и делать то, что было задумано.

Почему Эбрар Каракурт не так ярко провела четыре партии, а на тай-брейке забила почти всё? Все знают, что ей нужны эмоции для хорошей игры. Если эмоций нет, она играет не так сильно. После второй или третьей партии было видно, что у неё стало появляться больше эмоций, и она стала играть лучше. Когда она атакует в полную силу, остановить её сложно. Но мы сегодня справились», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Отметим, турчанка Эбрар Каракурт, выступающая за «Локомотив», в пятой партии набрала 14 из 15 очков, заработанных командой.