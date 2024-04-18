«Мы были сильнее Казани по всем элементам». Арсов – о поражении «Локомотива»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» Радослав Арсов после поражения команды со счётом 2:3 (20:25, 22:25, 25:17, 25:19, 15:17) в первом матче финальной серии с казанским «Динамо-Ак Барс» объяснил, почему его команда уступила.

«Отличные эмоции. Могу быть только доволен: 0:2, 2:2, тай-брейк. Чуть-чуть не хватило. Начали хорошо финал. Конечно, было тяжело, так как мы все эмоции бросили на восстановление после полуфинала. Времени у нас было меньше восстановиться.

Первые две партии тяжело начали, потом исправились. И кроме блока, мы были сильнее Казани по всем элементам по статистике. Серия длинная. Чуть-чуть не хватило. Тай-брейк уже рулетка. Чуть больше повезло сопернику. В первых партиях не хватало чуть-чуть эмоций. Постараемся восстановиться, зарядиться снова и пойдем биться через два дня», – приводит слова Арсова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.