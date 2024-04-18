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«Ленинградка» вырвала победу у московского «Динамо» в первом матче серии за бронзу ЧР

Женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) выиграл первый матч в серии с московским «Динамо» за итоговое третьем место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 26:24, 15:7) в пользу гостей.

Отметим, что в серии за золото ЧР сражаются казанский «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент счёт данной серии 1-0 в пользу волейболисток из Казани.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Женщины. Плей-офф. Серия за бронзу. Первый матч:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 26:24, 15:7).

У мужчин за золото ЧР-2023/2024 сразятся волейболисты московского «Динамо» и казанского «Зенита».