Стала известна причина несостоявшегося возвращения Бабкевича в «Факел»

Переход белорусского волейболиста Владислава Бабкевича из «Зенита» (Санкт-Петербург) в «Факел» (Новый Уренгой) не состоялся из-за положения в регламенте чемпионата России, сообщает «Спорт Бизнес Online».

«В ходе чемпионата России разрешается оформить не позднее 15 февраля переход заигранных российских или иностранных спортсменов, при оформлении нового трансферного сертификата FIVB. Иностранных игроков разрешается заявлять не позднее 15 февраля при условии их неучастия параллельно в чемпионатах своих стран. Клубам разрешается не позднее 15 февраля перезаявить любое количество иностранных спортсменов, не превышая лимита одновременно заявляемых иностранных игроков. При этом на перезаявляемого игрока в директорат чемпионата должен не позднее 15 февраля поступить трансферный сертификат, утвержденный FIVB, в бухгалтерию ВФВ должно быть перечислено 140 000 рублей», – говорится в положении чемпионата России.

Напомним, вчера, 17 апреля, стало известно, что белорусский диагональный Владислав Бабкевич, выступающий за «Зенит» на правах аренды, вернётся в «Факел», чтобы помочь команде в матчах за бронзу чемпионата России. Через несколько часов после новости стало известно, что переход диагонального не состоится в связи с закрытием трансферного окна.