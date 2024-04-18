«Никто не может сказать, что мы не боремся». Тренер «Ленинградки» — о победе над «Динамо»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Динамо» за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 26:24, 15:7) в пользу «Ленинградки».

«Во-первых, никто не может сказать, что мы не боремся. Во-вторых, сегодня было то, чего не случилось в играх с Казанью: в последних партиях к нашим достаточно стабильным нападающим Анастасии Гарелик и Джоли (Валерии Романовой) добавилась Анастасия Чернова. Когда у нас есть три крайних нападающих, мы можем играть с кем угодно. Нам надо было «выключить» Подкопаеву из приёма, и сегодня это удалось. Мы добавили тройной блок. Есть ещё определённые вещи, но нам ещё долго играть. Перестали «летать», стали играть достаточно спокойно. В принципе известно, как московское «Динамо» играет в концовках», — приводит слова Кашина пресс-служба «Ленинградки».

Отметим, что в серии за золото ЧР сражаются казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент счёт этой серии — 1-0 в пользу волейболисток из Казани.