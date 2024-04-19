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Тренер московского «Динамо» назвал причину поражения команды в матче с «Ленинградкой»

Тренер московского «Динамо» назвал причину поражения команды в матче с «Ленинградкой»
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Старший тренер московского «Динамо» Дмитрий Дьяков прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Ленинградкой» за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 26:24, 15:7) в пользу «Ленинградки».

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова

«Наверное, самой важной была четвёртая партия, когда в концовке нам не хватило одного положительного действия, чтобы можно было просто закончить игру. Можно сказать, что пятая партия – это большая лотерея. Но проиграв нападение в пятом сете, выиграть сет невозможно. Поднимаем в защите мячи – добить до пола не можем. Думаю, в этом причина поражения. Причина поражения не в какой-то усталости, а в наших действиях на площадке. Добей один мяч в четвертой партии, и игра могла закончиться со счетом 3:1 в нашу пользу. Но мы не унываем, серия только началась, это первый матч. Серия идет до трех побед, у нас еще все впереди», — приводит слова Дьякова пресс-служба «Динамо».

Отметим, что в серии за золото ЧР сражаются казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». В данный момент счёт данной серии 1-0 в пользу волейболисток из Казани.

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