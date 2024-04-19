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Главный тренер казанского «Зенита» Вербов высказался о предстоящем финале Суперлиги

Главный тренер казанского «Зенита» Вербов высказался о предстоящем финале Суперлиги
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Главный тренер «Зенита» из Казани Алексей Вербов рассказал о подготовке к финальной серии плей-офф мужской Суперлиги-2023/2024.

«Победа над «Факелом» оказалась довольно лёгкой. В этом есть и свои минусы. Причём связано это не только с полуфинальной серией, но и в принципе наших последних месяцев. Мы не находились в тяжёлых ситуациях. Физически зато меньше энергии потратили. Вот и посмотрим. Хорошо, что это длинная серия и есть время войти в режим «от ножа», как я его называю. Мы слишком легко проходили все три последних месяца, и плей-офф в том числе», — приводит слова Вербова «Вечерняя Казань».

Соперником «Зенита» в финале Суперлиги будет московское «Динамо», которое в полуфинале в четырёх матчах обыграло «Белогорье». Серия пройдёт до трёх побед. Команды сыграют 24, 26 и 30 апреля, если потребуется — 2 и 5 мая.

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