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«Это прекрасно, замечательно, неожиданно!» Королёва — о победе «Ленинградки» над «Динамо»

«Это прекрасно, замечательно, неожиданно!» Королёва — о победе «Ленинградки» над «Динамо»
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Блокирующая волейбольного клуба «Ленинградка» Ирина Королёва после победы над московским «Динамо» в первом матче серии за бронзу чемпионата России поделилась эмоциями и назвала волейболистку, с которой команда не справилась.

«Это игры за медали, здесь важна просто победа. Неважно, с каким счётом, что получилось, а что нет. Главное – результат на табло. Это прекрасно, вообще замечательно, неожиданно! Мы безумно счастливы.

Мы совсем не справились с Наташей Гончаровой. Она очень много нам забила. Были разовые смягчения, разовые блоки на ней, но Наташа сыграла уверенно против нас. Но мы справились с командой «Динамо». Будем работать дальше в том же направлении.

Довольны тем, как действовали на блоке? Нет, блоков мало. Но всё равно я довольна, что было много смягчений и мы эти смягчения реализовали. Но главное – окончательный результат, которого мы добились командной игрой», – приводит слова Королёвой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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