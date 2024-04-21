Старцева — о победе «Динамо» в матче за бронзу: задача в чемпионате России была другая

Связующая волейбольного клуба «Динамо» из Москвы Евгения Старцева прокомментировала победу команды над «Ленинградкой» во втором матче серии за третье место чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9) в пользу «Динамо». После двух матчей счёт в серии 1-1.

«Результат положительный для нас, поэтому всё хорошо. Нам нужна была победа после неудачи в первом матче. Задача в чемпионате России у нас была другая. Наверное, есть немного тяжесть после проигранной полуфинальной серии. Поэтому сейчас не совсем равные игры, но я не могу сказать, что у нас нет мотивации в серии за бронзу. Просто чуть-чуть тяжеловато.

Сегодня игра показала, что мы в нужный момент можем собраться. К сожалению, мы не смогли сделать этого в первой игре, но сегодня мы собрались. В четвёртом и пятом сетах показали именно нашу игру», – приводит слова Старцевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.