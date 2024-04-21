Федоровцева стала лучшей подающей чемпионата Турции, в два раза обогнав преследовательницу

20-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева, выступающая за волейбольный клуб «Фенербахче», стала лучшей подающей чемпионата Турции. За турнир россиянка выполнила 92 эйса. Её ближайшая преследовательница Люсиль Жекель из «Нилуфера» набрала в два раза меньше очков – 46.

Напомним, в финальной серии «Фенербахче» обыграл «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, и защитил титул чемпиона Турции. Арина Федоровцева, второй год выступающая в составе команды, стала двукратной чемпионкой Турции.

В текущем сезоне «Фенербахче» также выиграл Кубок Турции. В Лиге чемпионов команда остановилась на этапе полуфиналов, где уступила итальянскому «Веро Воллей». Перед финальными матчами турнира, где сыграют две итальянские команды, Федоровцева продолжает лидировать в списке самых результативных игроков на подаче.