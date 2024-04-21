Капитан «Фенербахче» отдала Федоровцевой право первой поднять Кубок чемпионата Турции

Сегодня, 21 апреля, в Турции завершился национальный чемпионат по волейболу среди женских команд. Победу в финальной серии завоевал «Фенербахче», в составе которого выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова.

На церемонии награждения капитан команды Эда Эрдем передала своё право первой поднять Кубок чемпионов россиянке Федоровцевой, ставшей лучшей подающий турнира. За время чемпионата Арина выполнила 92 эйса, что в два раза больше, чем у ближайшей преследовательницы.

Напомним, за два года в составе «Фенербахче» Федоровцева стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка Турции (2024), победительницей розыгрыша Суперкубка Турции (2022), бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2021).