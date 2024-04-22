Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ВФВ окажет помощь семье погибшей волейболистки Арины Михайлиной

ВФВ окажет помощь семье погибшей волейболистки Арины Михайлиной
Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что ВФВ окажет помощь семье погибшей волейболистки Арины Михайлиной. Спортсменка выступала за подмосковный клуб по пляжному волейболу «Заречье‑Одинцово» и была игроком молодёжной сборной России.

Ранее пресс-служба ВФВ сообщила о том, что Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Точные причины смерти не сообщаются.

«Не знаю, что там произошло, — у нас очень мало информации. При необходимости окажем семье любую помощь», — приводит слова Яременко «РИА Новости».

Напомним, Арина Михайлина в 2018 году выиграла чемпионат России среди девушек до 17 лет, а год спустя стала обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся.

Материалы по теме
Игрок молодёжной сборной России по пляжному волейболу скончалась в возрасте 21 года
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android