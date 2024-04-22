Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что ВФВ окажет помощь семье погибшей волейболистки Арины Михайлиной. Спортсменка выступала за подмосковный клуб по пляжному волейболу «Заречье‑Одинцово» и была игроком молодёжной сборной России.

Ранее пресс-служба ВФВ сообщила о том, что Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Точные причины смерти не сообщаются.

«Не знаю, что там произошло, — у нас очень мало информации. При необходимости окажем семье любую помощь», — приводит слова Яременко «РИА Новости».

Напомним, Арина Михайлина в 2018 году выиграла чемпионат России среди девушек до 17 лет, а год спустя стала обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся.