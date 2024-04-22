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Стала известна причина смерти волейболистки молодёжной сборной России Михайлиной

Стала известна причина смерти волейболистки молодёжной сборной России Михайлиной
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Волейболистка пляжного клуба «Заречье‑Одинцово» и молодёжной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина покончила с собой, сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, трагедия произошла 21 апреля на юго-востоке Москвы. Михайлина получила серьёзные травмы. Врачи не смогли спасти 21-летнюю спортсменку.

Напомним, ранее о смерти Михайлиной сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Арина Михайлина являлась чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся (2019). В ВФВ выразили соболезнования родным и близким российской волейболистки. Михайлина выступала за клубы «Динамо-Водный Стадион» и «Заречье».

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