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Турецкие СМИ: Арина Федоровцева следующий сезон проведёт в китайском «Тяньцзине»

Турецкие СМИ: Арина Федоровцева следующий сезон проведёт в китайском «Тяньцзине»
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20-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева, выступающая за волейбольный клуб «Фенербахче», начнёт следующий сезон в китайском клубе «Тяньцзинь». Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации турецких источников, Федоровцева в китайской команде заменит диагональную Мелиссу Варгас, которая проведёт полный сезон за «Фенербахче». После завершения следующего сезона Федоровцева вернётся в турецкую команду.

В этом сезоне 20-летняя российская волейболистка в составе «Фенербахче» выиграла чемпионат и Кубок Турции. Она стала лучшей подающей чемпионата Турции. За турнир россиянка выполнила 92 эйса. В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфиналов, где уступила итальянскому «Веро Воллей».

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