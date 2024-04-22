Одноклубница погибшей волейболистки Михайлиной поделилась подробностями трагедии

Игрок клуба по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая прокомментировала новость о скоропостижной гибели своей одноклубницы – 21-летней Арины Михайлиной.

Напомним, о трагедии, которая произошла на юго-востоке Москвы, стало известно сегодня, 22 апреля, из сообщения пресс-службы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Новость просто ужасная. Мы в полном шоке. Известно точно, что это был суицид после нервного срыва», — приводит слова Халецкой «РИА Новости Спорт».

Юная Михайлина в 2018 году выиграла чемпионат России среди девушек до 17 лет, а год спустя стала обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся. Арина входила в состав молодёжной сборной России по пляжному волейболу.