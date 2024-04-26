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Финал чемпионата России по волейболу сезона-2023/2024: Зенит-Казань против Динамо из Москвы

Битва за золото в российском волейболе. В первом матче «Зенит» разгромил «Динамо». LIVE!
София Колодкина
МВК «Зенит-Казань»
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Казанцы ведут в серии 1-0.

Отдохнувшие после полуфинала парни Алексея Вербова смотрелись слишком убедительно, москвичи выступали в роли статистов на подаче и на блоке, в приёме и в атаке. Самым результативным у хозяев стал Сэм Деру: ему хватило всего 11 очков для этого!

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 2-й матч
26 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт для вас текстовую трансляцию второго матча «золотой» серии до трёх побед. Встречаемся в 19:30 мск!

Live София Колодкина

Готовы и игроки!

19:23 София Колодкина

Всем привет! У нас пятиминутная готовность!

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