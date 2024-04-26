Битва за золото в российском волейболе. В первом матче «Зенит» разгромил «Динамо». LIVE!

Отдохнувшие после полуфинала парни Алексея Вербова смотрелись слишком убедительно, москвичи выступали в роли статистов на подаче и на блоке, в приёме и в атаке. Самым результативным у хозяев стал Сэм Деру: ему хватило всего 11 очков для этого!

«Чемпионат» проведёт для вас текстовую трансляцию второго матча «золотой» серии до трёх побед. Встречаемся в 19:30 мск!