Битва за золото в российском волейболе. В первом матче «Зенит» разгромил «Динамо». LIVE!
Казанцы ведут в серии 1-0.
Отдохнувшие после полуфинала парни Алексея Вербова смотрелись слишком убедительно, москвичи выступали в роли статистов на подаче и на блоке, в приёме и в атаке. Самым результативным у хозяев стал Сэм Деру: ему хватило всего 11 очков для этого!
«Чемпионат» проведёт для вас текстовую трансляцию второго матча «золотой» серии до трёх побед. Встречаемся в 19:30 мск!
Live София Колодкина
Готовы и игроки!
19:23 София Колодкина
Всем привет! У нас пятиминутная готовность!
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