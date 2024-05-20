«Если вернусь в Россию, то только в «Локомотив». Откровенный разговор с Радославом Арсовым

Радослав Арсов возглавил калининградский «Локомотив» по ходу сезона, сменив Константина Сиденко. Одна из сильнейших волейбольных команд России находилась в тот момент на девятом месте в турнирной таблице, но под руководством болгарского специалиста пробилась в финал чемпионата страны, где в драматичной борьбе уступила казанскому «Динамо-Ак Барс».

Арсов получил предложение продлить контракт, но неожиданно объявил об уходе. В интервью «Чемпионату» он объяснил причины такого решения, а также рассказал, чего именно не хватило его команде, чтобы завоевать золотые медали.

«Осталось чувство, что я ещё не всё дал «Локомотиву»

— Разве вам не предложили продлить контракт?

— Это было тяжёлое и непростое решение, которое мне пришлось принять. Генеральный директор Александр Косырьков хотел доверить мне проект ещё на два года. Для меня это было замечательно, потому что мы очень хорошо работали вместе. Уверен, если бы мы продолжили наше совместное сотрудничество, смогли бы на следующий год побороться за золото.

— Что же случилось?

— Иногда в жизни приходится принимать такие решения. Ситуация так сложилась, что мне нужно быть с семьёй и заниматься с младшей дочкой Ралиной, которой только 11 лет. Мы приняли решение, что вернёмся в Болгарию, где у нас есть дом, друзья и родственники, которые нам будут помогать. Я искал какую-нибудь работу именно дома. Поэтому так сложилось с уходом.

В «Локомотиве» всё было хорошо и замечательно. Было желание обеих сторон, чтобы продолжить совместную работу. Но так сложились мои обстоятельства. Руководство сделало всё, чтобы я остался. Я просто сам не успел найти решение по семейному положению. Все остальные разговоры — это спекуляция и неправда.

— Другие варианты в России не рассматривали?

— Нет, конечно! Как я и сказал, был готов продолжить работу в «Локомотиве». У нас вместе с руководством были такие планы. Здесь нет никаких вопросов. Этот клуб мне много дал, он мне очень понравился – там всё есть. Мне доверили очень серьёзный проект, который я принял с большой ответственностью: развивали и подняли молодых игроков в «Локомотиве-2». Затем вместе добились отличного результата и в Суперлиге. Конечно, мне хочется, чтобы с «Локомотивом» мы остались на связи, это были замечательные два года.

У меня в «Локомотиве» всё было прекрасно, в клубе есть всё для побед. Большое спасибо всем, кто мне помогал. Ещё раз говорю до свидания. Спасибо за всё! Удачи! Только «Локо», только победа!

— Вариант с возращением не исключаете?

— Я уверен, что рано или поздно вернусь. Здесь я почувствовал себя как дома, как на своей второй родине. У меня осталось чувство, что ещё не всё дал «Локомотиву».

— В Болгарии уже есть конкретное предложение?

— Да, у меня уже есть предложение от лучшей команды страны – софийского «Левски». Проект касается молодых игроков, которые в ближайшее время будут в сборной. Это то, чем я занимался в «Локомотиве-2». И у клуба есть желание, чтобы игроки поднялись и выросли с моей помощью для дальнейшей перспективы игры в сборной Болгарии. Такой подход мне очень понравился, и я принял это предложение так же ответственно, как когда-то принял подобное в «Локомотиве». Потому что там тоже есть молодые игроки, с которыми я тоже буду заниматься. И это перспектива на будущее.

Может, будет возможность взять сборную Болгарии через год-два и продолжить работу с этими игроками. Для меня это было бы очень и очень интересно. Я всегда мечтал когда-нибудь возглавить женскую сборную и работать там. Кроме того, «Левски» в следующем сезоне будет играть в Кубке Европы – этот турнир добавит мне опыта в карьере и поможет игрокам поднять их уровень.

«В решающей игре у нас не было аргументов»

— Как оцените сезон в «Локомотиве»?

— Когда ты берёшь команду, то нужно «пролечить» всех вместе. Начать по капле закладывать то, что нам бы пригодилось в самый ответственный момент, а именно в плей-офф. Мы готовились, развивались. И то, что могли — сделали до плей-офф. Я всегда говорю, что никогда не надо бояться неудачи. Наоборот, нужно верить, что мы хорошая команда и справимся со всем вместе и пройдём дальше. Командная работа – самое главное. Когда мы прошли самый тяжёлый момент в сезоне, четвертьфинал с «Протоном», сразу появилась вера.

— А в полуфинале вас ждал действующий чемпион московское «Динамо».

— Для меня не имеет значения, на каком месте они закончили сезон, но у них лучшая комплектация: опытные игроки, которые много раз выигрывали чемпионат России и не только.

Получилось так, что после заключительной игры с «Протоном» мы опять эмоционально просели. И здесь нужно отметить, что наша команда ровно играет на характере и эмоциях. Это нам сильно помогает. Мы верили, рисковали. В пятом матче знали, что это будет наша игра. И видно было, что мы здорово вышли и справились, добившись результата, который все ожидали. Это было очень здорово и круто, все были очень счастливы.

— Чего же не хватило в финале с Казанью?

— «Динамо-Ак Барс» — тяжёлая команда. Жалко, что в первой игре на тай-брейке проиграли. Но в спорте так бывает, что не всегда получается, как нам бы хотелось. По ходу четвёртой игры были матчболы. Но получилось так, что просто либо не повезло, либо приняли неправильное решение. Это ещё нехватка опыта, молодости в нашей команде очень много. И после этого у нас был психологический шок. Я видел все эмоции девочек, как они расстроились и как они переживали. Внутренне хотел верить и верил, что мы можем. Но я также знал, что в Казани будет очень и очень непросто. И мы всё равно поехали туда биться. Там опять сказались молодость и опыт, которого нам не хватало. Стали ошибаться в таких моментах, в которых не должны. Мы должны были делать нашу работу в тех ситуациях, которые были в наших руках. Проиграли первую партию, а там уже всё: никаких сил и эмоций уже не осталось. В решающей игре у нас не было аргументов, хотя девушки сделали всё возможное. Могу сказать, что российский чемпионат очень и очень сложный, тяжёлый и длинный. Надо биться всё время, расслабиться не можешь даже на одну игру.

— Вы возглавили команду в октябре, когда «Локомотив» шёл на девятом месте. Насколько сложно работать с коллективом, который не вы готовили к сезону?

— Я не скажу, что сложно, это моя работа. Ты принимаешь предложение и понимаешь, что всё придёт со временем, но нужно потерпеть, поменять многие вещи. Я не хочу сказать, что тренер, который был до меня, что-то не так сделал. Однако у меня другая философия, другое видение. Мы поменяли тренера по физической подготовке, пригласили Мирко Фасини.

Это был очень важный момент. До этого была работа прошлого тренера, но не моя. И потихоньку начали лепить, работать день и ночь. Вообще не сомневался, что получится. Я и генеральному директору сказал, что мы всё сделаем, всё построим так, как должно быть. Затем нужна будет где-то удача, где-то сами что-то больше сделаем. Просто я не знал, на сколько этого нам бы хватило по итогам сезона. Единственное — сложно было чисто психологически, чтобы девочки поверили. Для меня это был вызов, чтобы доказать, что получится.

«Для волейболисток я не их подружка, не их парень, не их муж»

— Вы очень эмоциональный наставник. Правда ли, что вы едва ли не на первой встрече с командой потребовали добавить эмоций?

— Был такой очень интересный момент, когда мне сказали, что завтра я лечу с командой. А у меня не было ни одной тренировки с ними. Да, я видел, как они могут играть, у меня были идеи, кто где может справиться и какая была ситуация. Но я также знал, что за полтора дня ничего не смогу изменить в плане техники и физики. Знал только, что могу потребовать именно эмоций и добавить их игрокам, чего им так не хватало. В итоге сработало. Но в России так немногие работают.

ЖВК «Локомотив» Фото: vc-lokomotiv.ru

— Вы считаете, что эмоции – главная составляющая хорошей игры? Но ведь все игроки разные. Эбрар Каракурт это свойственно, а Ксения Парубец совсем другая на площадке.

— Я считаю, что в женском волейболе это самое главное. Я много это использовал, когда работал в Европе. Знаю, что женщины очень много работают именно на эмоциях. Конечно, не все. Но даже Ксюша, после того как мы с ней поговорили, начала показывать какие-то эмоции. Хотя она с самого начала говорила, что она не такой человек и у неё нет таких эмоций. Однако я сказал ей, что в какой-то момент она сама увидит, как что-то поменялось. Я рад, что получилось.

— Как вам работалось с Каракурт? Со стороны выглядело так, что с вашим приходом она заиграла более расслабленно и начала наслаждаться игрой. Что вы ей сказали?

— Эбрар такой человек, которому не нужно ставить никаких рамок. Она топовый игрок с мировым уровнем, мастер. Её просто нужно поддерживать, управлять и, когда нужно, встряхнуть. Потому что есть такие моменты, когда она теряет концентрацию из-за своих эмоций. Перед первой игрой сказал ей: «Эбрар, меня не интересует, что ты будешь делать и как ты будешь играть. Делай то, что умеешь — показывай свои эмоции. Заведи команду, потому что сейчас девчонкам это очень нужно». Она просто на меня посмотрела и сказала: «Я всё поняла». И с этого момента всё поменялось. Да, были эпизоды, когда она из-за этих эмоций нервничала.

У нас были и не самые хорошие ситуации. Но это моя работа. Игроки должны понимать, что есть главный тренер, который определяет, что нужно сделать, а они должны выполнять. Самое главное, что тренер за всё отвечает. Я не их подружка, не их парень, не их муж. Нравится — не нравится, никто не собирается это рассматривать. Они должны понимать, что главный тренер пытается только помочь. Я пытался найти подход к каждой волейболистке из моей команды. По большому счёту всё здорово получилось. Просто с некоторыми мне не совсем хватило времени.

— Кого можно выделить по итогам сезона? Назовёте свою символическую сборную?

— Очень сложно ответить, поскольку в России много хороших игроков, и это очень здорово. Я много где работал и в первый раз вижу столько замечательных и прекрасных волейболисток на таком уровне. Такого нигде нет. Я бы сказал, что символическая шестёрка – это моя команда. Но если нужно выделить кого-то ещё, то из россиянок это, безусловно, Капустина, Гатина, Лазаренко. Матвеева, которая очень здорово вышла и по большому счёту очень сильно добавила в Казани по итогам сезона. Малова как либеро. Из иностранок — Мартинес, Пьетрини. Это игроки другого уровня. Перейра — даже не обсуждается. Но, повторю, символическая шестёрка – это моя команда.

— Как вам в целом уровень российского чемпионата?

— Честно, меня сильно удивило, и я не понимаю до сих пор, почему многих девчонок сейчас обманывают, чтобы они поехали играть куда-нибудь в Европу. И они не понимают, что лучших условий, чем в России, просто нет. Только если ты не попадёшь в топовые пять-шесть команд Турции или Италии. А в России есть всё. Мы посчитали, что 40 российских волейболисток играют за рубежом. В мужском волейболе такого нет, пока никто не уходит, все остаются здесь. И поэтому уровень женской Суперлиги чуть упал.

«Самый тяжёлый момент — быть отцом и мужчиной в семье»

— Следили за мужским чемпионатом?

— Конечно, когда время было. Болел и болею за Новосибирск. Пламен Константинов для меня как мой родной брат. Мы очень часто созваниваемся, общаемся. Пытаемся найти, чем можем друг другу помочь: я из женского волейбола, он из мужского может что-то подсказать. Потому что, я думаю, обмен – это самое замечательное.

— Как вам финальная серия «Зенита» и «Динамо»?

— Я видел команду, которая хотела играть, и другую, которая хотела отдыхать. Это видно, когда ты проигрываешь 0-3. Я не считаю, что разница в уровне была настолько большой. Но просто «Динамо» добралось до финала, и им этого было достаточно, они уже сильно чувствовали приближение отдыха. «Зенит» же бился весь сезон, чтобы стать первым. Где-то повезло, что Новосибирск не попал в четвёрку. Все знали: если «Локомотив» будет в полуфинале — это другое дело.

— У вас самого за спиной прекрасная волейбольная карьера. Но говорят, чтобы быть хорошим тренером, нужно убить в себе игрока. Так ли это?

— Многие тренеры высокого уровня — спортсмены такого же уровня. Я считаю, что это, наоборот, помогает. Когда человек не играл в волейбол на высоком уровне, он может быть хорошим тренером, но не может быть хорошим менеджером. Он не знает, как вести игру. Не знает, в какой момент нужно встряхнуть команду, где нужно добавить голосом, чтобы девушки поняли, что не так. Особенно когда играешь такие тяжёлые игры.

— Николай Васильевич Карполь — исключение? Он же не был игроком.

— Карполь – это Карполь. Я считаю, что он лучший тренер в России, который выиграл всё. Я слышал, что люди, которые работают с ним, его любят, несмотря на то что он кричит. Но самое главное, что он не обижает людей. Карполь – это эпоха, которая должна остаться такой, какая она есть. Это красота, это искусство – это то, что он сотворил. То, что он сделал, построил и выиграл в своей жизни, уже вряд ли другой русский тренер сделает. Поэтому мы должны это только уважать.

— А с чего вы сами начали свой тренерский путь?

— Вы посмеётесь. Это произошло совсем случайно, когда мне было 35-36 лет и моя карьера подходила к концу. Была одна команда, которую некому было тренировать. Однажды я пришёл домой и сказал жене, что собираюсь их потренировать, на что она сказала – давно пора, у тебя жена и двое детей, их кормить нужно (улыбается). Вот так всё и началось. Тогда я играл во Франции и работать тренером там же начал. Не мог определиться, с женщинами работать или с мужчинами. Но понял в итоге, что мне нужно работать с женской психологией. Это меня кормит, даёт мне желание работать дальше.

— Удавалось ли дома переключиться с волейбола или там тоже были разговоры о спорте? Тем более ваша жена Елена тоже известная волейболистка в Болгарии.

— Очень часто дома были пререкания и жёсткие разговоры. Но жена мне очень помогла узнать женскую психологию. Это специфичное дело, надо очень чётко разбираться и быть адекватным. Елена играла в волейбол на очень высоком уровне и выступала за сборную Болгарии, в чемпионатах Италии и Турции. Мне сильно повезло, я два года работал с ней. Она была капитаном команды, которую я тренировал. Это для меня был огромный опыт. Я многому научился.

— У вас две дочки, они тоже пошли по стопам родителей?

— У них выбора нет (смеётся). Они же практически спали в зале, когда им было по четыре-пять лет. Старшая [Елина] – волейболистка, она поедет учиться в Америку и играть за университет. Пять лет будет там. Это здорово, потому что там очень серьёзная система подготовки. Она получит образование, которое вряд ли где-то можно ещё получить. Там всё оплачивается, всё здорово. И будет думать только об учёбе и волейболе.

— Легче быть тренером или родителем?

— Тренером. Да, есть много решений, которые нужно принять. Но от них не зависит твоя семейная жизнь. А когда надо принимать решения в семье, то от этого уже многое зависит: воспитание, как дети воспринимают родителей, какой пример ты им даёшь. Это самый тяжёлый момент — быть отцом и мужчиной в семье.