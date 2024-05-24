Кристенсон или Панков. Выбираем символическую сборную волейбольного сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. Тренер также в списке.
В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2023/2024 в российской Суперлиге. Им стал Мохамед Аль Хачдади. Второй по результативности нападающий в российском чемпионате – 33-летний Мохамед наколотил 654 очка. В среднем он забивал 4,64 мяча за сет и показал 50% эффективности.
На очереди связующий – «голова» команды. В рейтинге шесть претендентов. Выбирай!
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Майка Кристенсон, «Зенит-Казань»
18 эйсов (0,18 за сет) и 31 блок в 31 матче Суперлиги – это всё Кристенсон. «Зенит» стал третьим на приёме в регулярке, но повысил эффективность в атаке (52%) как раз не без помощи американского связующего, который останется с чемпионами ещё на сезон.
Павел Панков, «Динамо» М
50 блоков Павла и чуть больше эйсов – 59. В «Динамо» ему нет равных, а в лиге он третий – после Ильи Казаченкова (72) и Романа Мурашко (63). За сезон он ещё умудрился забрать 50 очков в атаке при 105 попытках. К тому же москвичи при не лучшем показателе позитивного приёма – 42% (это лишь 13-й результат в лиге) — смогли выкрутить атаку до 53% эффективности – и стать первыми. Явная заслуга связки.
Константин Абаев, «Локомотив»
Костя отыграл последний сезон в майке «Локо» и уехал покорять Италию. За новосибирцев он оформил 34 эйса в 503 попытках и поставил 55 блоков (0,38 за сет). К тому же Абаев выкрутил 42% позитивного приёма (это 12-е место в Суперлиге) до командного 51% в нападении.
Роман Порошин, «Белогорье»
«Голова» команды, как признавались многие партнёры связующего. Именно из-за потери Порошина в матче 1/2 финала плей-офф «Белогорье» не смогло на равных бороться в ровной и очень непредсказуемой серии с Москвой.
Михаил Вышников, «Факел»
22-летний связующий заменил на позиции выпавшего после первого же матча сезона Сергея Гранкина. Команда экстренно перестраивалась, а Вышников стал важным действующим лицом. При лучшем показателе команды на приёме (48% позитивного) среди всех клубов Суперлиги в регулярке «Факел» в топ-3 и в атаке – 51% командной эффективности. Некогда первый номер команды Гранкин покинул новоуренгойцев в конце сезона, а Михаил стал первым выбором.
Алексей Кураш, «Шахтер»
35-летний Кураш — основной связующий и капитан команды. Он сыграл во всех 32 матчах, а с 2018 года и в двух предыдущих сезонах признавался лучшим связующим чемпионата Беларуси. В сезоне-2023/2024 он оформил 19 эйсов в 577 попытках и поставил 13 блоков, но главное — помог организовать команде 48% эффективности в нападении – это шестой результат в Суперлиге.