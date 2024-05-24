Кристенсон или Панков. Выбираем символическую сборную волейбольного сезона

«Чемпионат» продолжает серию рейтингов по случаю финала мужской волейбольной лиги. Предлагаем выбрать лучшего игрока на каждой позиции: диагональный, доигровщик, связующий, либеро и центральный блокирующий. Тренер также в списке.

В предыдущем рейтинге вы выбрали лучшего диагонального сезона-2023/2024 в российской Суперлиге. Им стал Мохамед Аль Хачдади. Второй по результативности нападающий в российском чемпионате – 33-летний Мохамед наколотил 654 очка. В среднем он забивал 4,64 мяча за сет и показал 50% эффективности.

На очереди связующий – «голова» команды. В рейтинге шесть претендентов. Выбирай!

Если вы хотите поднять связующего в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то игрок должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».