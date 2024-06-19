Во вторник, 18 июня, прошли очередные матчи предварительного этапа розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига наций — 2024, мужчины. Результаты матчей, 18 июня:

Нидерланды — Бразилия 1:3 (26:24, 23:25, 29:31, 20:25);

Канада — Япония 3:2 (25:21, 20:25, 25:15, 15:10);

Болгария — Турция 3:1 (27:25, 25:20, 12:25, 25:22);

Словения — Аргентина 3:0 (25:23, 25:22, 29:27).

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу стала победителем Золотой Евролиги. В финальном матче украинцы обыграли команду Хорватии со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19). Бронзу завоевали волейболисты из Чехии, в матче за третье место обыгравшие в пяти сетах сборную Эстонии — 3:2 (20:25, 25:22, 31:33, 27:25, 15:12).