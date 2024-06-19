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Диагональный Евгений Рыбаков пополнил состав «Новы»

Диагональный Евгений Рыбаков пополнил состав «Новы»
Евгений Рыбаков
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Российский диагональный Евгений Рыбаков перешёл в волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Предыдущим клубом 29-летнего волейболиста был «Урал». В сезоне-2023/2024 Рыбаков заработал 224 очка, из которых 184 в атаке, 13 подачей и 27 очков блоком. В цветах уфимской команды Рыбаков провёл девять лет.

Ранее волейбольный «Кузбасс» объявил о переходе 33-летнего Александра Ткачёва. Сообщается, что в «Кузбассе» Ткачёв будет играть на позиции центрального блокирующего. Его партнёрами станут кубинский легионер Давид Фиэль и Илья Юльмухаметов. В минувшем сезоне мужской Pari Суперлиги Александр Ткачёв выступал за оренбургский «Нефтяник». За эту команду он провёл 28 матчей и набрал 135 очков (35 блоков, пять эйсов, 52% точных атак из 184).

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