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Связующий «Нефтяника» Роман Жось перешёл в «Белогорье»

Связующий «Нефтяника» Роман Жось перешёл в «Белогорье»
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28-летний российский волейболист Роман Жось перешёл из оренбургского «Нефтяника» в «Белогорье» (Белгород).

«Роман является четырёхкратным чемпионом мира в разных возрастах. Он выступал в юношеских и молодёжных сборных, причём зарабатывал чемпионские звания своеобразным дуплетом в ходе одного сезона. Первый раз это случилось в 2013 году, когда он играл за сборные России U19 и U21. А через два года поучаствовал в завоевании золотых медалей ЧМ U21 и U23. Также в 2013 году брал золото чемпионата Европы U19», — говорится в сообщении пресс-службы белгородского клуба.

Статистика Романа Жося в PARI Суперлиге — 2023/2024:

  • 40 очков;
  • 9 эйсов;
  • 19 блоков;
  • 46% результативных атак команды;
  • 72 ошибки за 33 матча (107 партий).

Клубная карьера Жося:

  • 2013–2015: «Локомотив» (Новосибирск);
  • 2015–2016: «Газпром-Ставрополь»;
  • 2016–2021: «Енисей» (Красноярск);
  • 2021–2023: «Урал» (Уфа);
  • 2023−–2024: «Нефтяник» (Оренбург).
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