«Вернёмся в Белгород при первой возможности». Интервью с лидером «бронзового» «Белогорья»

Для «Белогорья» многое в новинку в этом сезоне: тренер, первые с сезона-2015/2016 медали чемпионата и лидер — команду ведёт доигровщик Павел Тетюхин. Капитан в интервью «Чемпионату» рассказал о долгожданной бронзе, главных радостях и страхах в жизни, а также поделился переживаниями в связи с обстрелами города.

Эмоции от бронзы, слёзы

— Павел, что для вас и «Белогорья» значит первая за восемь лет медаль в чемпионате в такое перестроечное время?

— Думаю, для меня и для ребят, которые это время посвятили работе в клубе, бронза значит многое. В первую очередь в психологическом плане. Когда выиграли последний матч в Новом Уренгое, посмотрел на парней, а они уже заулыбались, были счастливы. Читалось в глазах – наконец-то окупилось: тренировались, работали, [были] сложности с переездами. Вера в общую идею увеличилась, пришло понимание, что идём в правильном направлении. В психологическом плане все немного выдохнули. Мы будем дальше это делать, чтобы завоевать больше медалей и получать эти же эмоции. Теперь понимаем: оказывается, так выглядит победа в спорте. Ради таких моментов надо работать.

— Там не только улыбки – площадка рыдала, в частности, Роман Брагин. Не проникнуться было невозможно. Как вела себя раздевалка через пять минут после награждения?

— Он человек, который полностью отдаёт всю душу команде последние три сезона. Рома очень любвеобильный: любит клуб, его в нём все любят. Я, когда на него смотрел, тоже чувствовал эту энергию. Рома очень хотел победить именно в этой команде, в этом составе. Видели его рвение, хотя в своей карьере он выиграл в России всё, что только можно. Когда человек идёт на площадку с таким воодушевлением, это добавляет тебе энергии. В раздевалке же было достаточно тихо, потому что тогда ещё никто не пришёл в сознание: на площадке порадовались, взяли медали, сфотографировались. Но в целом в раздевалке всё было спокойно.

— И не проронили мужскую скупую?

— Проронили… Уж не буду говорить кто – если захочет, сам расскажет. Эмоциональнее, конечно, это было для тех ребят, кто уходит из команды: они понимали это до игры. Очень приятно было смотреть на них, потому что они отдавали себя на площадке: если бы была возможность прыгнуть в щиты за мячами, уверен, каждый бы из них прыгнул. Это добавляло каждому игроку – кто находился на площадке и за её пределами – энергии.

— В сезоне-2015/2016, когда Белгород брал бронзу, командой руководил тоже новичок и тоже молодой Вадим Хамутцких. Вы дебютировали позже. Но что помните о той команде и волейболе с Брагиным, Порошиным, Мусэрским, Тетюхиным в составе?

— Да, тот сезон я запомнил: тогда мы были либо в молодёжке, либо в спортшколе. И на каждую игру приходили смотреть, болеть за команду. Заряжались каким-то особым духом. И смотря на людей, которые выиграли всё в карьере – тогда в команде были олимпийские чемпионы и невероятные иностранцы – хотели туда попасть.

Для меня это интересные ощущения: сначала смотришь на площадку, на таких мужчин, как Брагин, и через пять-шесть лет вы появляетесь в одной [с ним] команде. А ты начинаешь этого человека узнавать сам. Хорошие ощущение, когда человек хороший, добрый, пытается тебе помочь.

Проблемы по ходу сезона, провальный отрезок, болезненная серия с «Динамо»

— Если бы не взяли бронзу, сезон считался бы провальным?

— Тяжело сказать. Сезон можно охарактеризовать по двум критериям: результат в чемпионате и качество игры. Этого качества игры первые полсезона в принципе не было. Поэтому тяжело сказать: мол, какие мы молодцы по игре, а результата жаль, что не добились. В игре мы ещё добавим, я уверен, так как во второй половине сезона и плей-офф мы показали, как можем и должны играть. Мне кажется, третье место по игре, по сезону было нашим. Хорошо, что смогли его сохранить. Чаще при большой конкуренции ты просто его не можешь удержать – те же питерский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» вряд ли довольны своим итоговым расположением, потому что мест немного меньше, а желание команд туда попасть — больше.

МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

На первое место сейчас претендует, думаю, больше команд, чем одна. И на медали настраивается гораздо больше команд, чем три. Рад, что шаг за шагом увеличиваем потребность в результате: по одной, по две ступеньки идём вверх.

Начался период, когда появились медали. Сейчас придётся отвоёвывать и это место. Не было ни у кого конечной цели попасть в медали. У всех цель – выиграть чемпионат. По этому году есть удовлетворение от медали, результат неплохой. Аппетит приходит во время еды, и по полуфинальной серии казалось, что можем и на финал замахнуться. Час ещё просто не настал.

— Александр Александрович сказал мне в интервью, что на старте сезона вы не были готовы бороться за медали, блеск золота в глазах появился только в плей-офф. Расскажите об этой трансформации?

— В начале сезона пропал энтузиазм, когда мы проиграли половину игр за первый круг в регулярке. По-моему, когда проблемы на определенном этапе, надо их решать, а не думать, как ты полетишь в космос. Надо сначала [к этому полёту] подготовиться. Тогда мы перестали думать наперёд и начали решать проблемы здесь и сейчас. Очень много разговаривали с руководством, с тренером – все понимали, что это не наше место, где мы находились, столько проигрывать просто непозволительно! Играли мы очень плохо. И от этого было ещё обиднее. Поэтому внутренние силы где-то добавляли. Начали как прижатые к стене [играть], понимали, что отступать уже некуда.

Рад, что получилось: пара волевых побед придала нам уверенности. Когда заходили в плей-офф, понимали, что можем бороться за самые высокие места. В середине сезона такого не было, потому что концентрация была на других вещах: [шли] от матча к матчу. И не думали о каких-то больших целях – перед серией с «Кузбассом» думали, как его победить, а не как в Казани, образно говоря, медали разыгрывать.

— О каких пятисетовиках речь?

— Началось всё в Казани. Тогда мы отпустили себя, мол, надо обязательно выигрывать. Ещё и Гоша [Заболотников] приболел перед игрой. И тогда груз ответственности спал. В Казань в последние годы мы обычно приезжали на арену на часик, получали и уезжали. В принципе, так в Казань многие команды приезжали.

А в этот раз всё было иначе: подумали — будет как будет. И с первых минут сразу включились, показали свои намерения – желание играть агрессивно, эмоционально, где-то и покричать. «Зенит» будто и сам был к этому не готов. Думали, что мы выйдем и отдадим игру. Но нет. Дальше мы уже не подпустили Казань до той уверенности, когда она играет как трактор – всех переезжает. Уже мы не давали поднять головы. А дальше были боевые игры дома: с «Динамо», с «Локо», с питерским «Зенитом», где всё решалось в концовках пятых партий. Рад, что там показали характер – пятых партий в этом году у нас набралось немало.

— Самый сложный отрезок сезона: первая часть, где мало что получалось, вторая, где играли под давлением беспроигрышной серии, или плей-офф?

— Психологически, когда вы проигрываете на старте сезона, тяжело: ты много работаешь на сборах, пытаешься с новым тренером вникнуть в идеи игры друг друга, понять философию, как двигаться вперёд. И когда всё это не давало результата и игра была так себе, то тяжело побороть в себе эту мысль: что-то надо менять или, наоборот, держаться до конца, верить в идею?

И я рад, что мы пришли к правильным выводам, нашли нужные слова в команде. Физически же плей-офф — самая тяжёлая часть. Плюс тяжелая серия с «Динамо», непростая с «Факелом»: молодая команда, физически сильная, уровень надо держать.

— Серия с «Динамо» стала болезненной – до финала рукой подать.

— Лично я смог абстрагироваться, больше думать о ребятах на площадке, о тренерском штабе: все отдали максимум в серии. Упрекнуть кого-то в чём-то – в нереализованных моментах – нельзя. Мы тогда выдали максимум. Может, в игре получалось не всё, но этим рвением, желанием мы показали, что могли на тот момент в физическом и моральном плане. Я быстро отошёл от серии, было шесть дней отдыха, и уже на игру с «Факелом» вышли более-менее свежими. После серии с «Динамо» пытались не то чтобы успокоить друг друга, но обговорить, поделиться мыслями: мол, все старались, классная серия, однако последний шаг надо делать! Сильного расстройства не было. У нас давно не было медалей, все хотели их получить.

А сейчас, когда чемпионат прошёл и есть время выдохнуть, подумать, есть горечь после динамовской серии: мы были не так далеко в игровом плане. Но один из ключевых игроков – Ромка Порошин – выбыл. Жалко, что всю серию не смог сыграть. Но он как настоящий боец под уколами выходил и с большим желанием играл.

Сейчас более грустно, чем тогда (улыбается).

— Это «Динамо» не показало того финального качества. Или на фоне сегодняшнего «Зенита» все меркнут?

— Со своей колокольни скажу: в физическом плане Казань проще себя чувствовала. Три игры по 3:0 с «Факелом» – это не то же самое, что четыре игры по 3:2, 3:1, где не всё было понятно. У Казани, даже если они партию могли проиграть, серия бы не поменяла свой ход. Казалось, «Зенит» слишком хорош в том полуфинале. «Динамо» не хватило сил, Казань набрала ход. Как команда они выглядят очень симпатично. Вчера, например, смотря финал волейбольной ЛЧ, поймал себя на мысле, что Казань и там была бы конкурентоспособна. То есть жалко, что такую команду мы не можем наблюдать на международной арене. Кажется, Казань на очень высоком уровне сейчас играет. Это заслуга всего клуба.

Владимир Алекно Фото: РИА Новости

— Кажется, за места в медалях будет серьёзно сражаться другой «Зенит» — питерский. Вы удивлены или вполне себе закономерное появление Владимира Алекно?

— Я с Владимиром Романовичем не работал, но по отзывам, конечно, мы все знаем, что это величайший тренер в России. Не думаю, что это может как-то негативно повлиять на такую команду, как «Зенит», которая находится в проблемном состоянии. Такое ощущение у меня вообще с начала появления этого клуба. И мне кажется, что Владимир Романович может дать команде стабильности, которой не хватало, дать стержня игрокам и стать этим самым стержнем, тем, за кем пойдут ребята. Так что, мне кажется, 100% это подписание усилит и «Зенит», и Суперлигу, и дополнительный интерес к этой команде будет. Хотя нельзя сказать, что к «Зениту» у нас равнодушны. Где-то даже видел в комментариях: «Если не Владимир Романович, то кто?» Но он тот человек, который может исправить эту проблемную ситуацию в «Зените». Они долго без медалей, однако основные проблемы в околоволейбольных вещах. Владимир Романович может это наладить. Я жду, конечно, успеха, но не в матчах с нами (смеётся).

Как игроки переживает трагедию в Белгороде

— Вы переподписали легионеров. Как адаптировался Чжан? И вы, будучи капитаном, как повлияли на это?

— Чжан – классный парень. Это помогает ему адаптироваться в России. У нас хороший коллектив, и он с добрым характером быстро влился. У него нет такого классного языка, чтобы общаться с парнями, но при этом видно, как он старается их понять, пытается что-то сказать, использует даже переводчик. Он добавил в английском, русские слова где-то использует в обиходе – самые простые, базовые матершинные (улыбается). Плюс мы с ним много общались на выездах. Для него эти города одни и те же, ему тяжело всё запомнить. Но я ему сразу сказал, что в Красноярск пять часов лететь, это далеко, готовься. Новый Уренгой – северный город, там тяжело дышать, зимой никогда нет солнца, а в мае не темнеет. И в конце сезона он адаптировался. Сейчас ему достаточно просто. 100% он понял, как играть в волейбол в России, понял, что от него нужно, какие вещи работают, а какие нет. Он большой трудяга.

В последних играх с «Факелом» считаю его лучшим игроком команды – он больше всех повлиял на результат.

— Он уже улетел в Китай. А как началось межсезонье для вас?

— Я пока в Туле, потому что моя девушка (Татьяна Симанихина. — Прим. «Чемпионата») здесь работает. Оставлять я её вместе с собакой пока что не собирался. Но в Белгород обязательно съезжу чуть попозже. У нас там тоже квартира стоит, надо проверить, да и бабушки, дедушки, друзья живут, хочется всех увидеть. Вообще в Белгороде хочется больше времени провести. Надеюсь, что атаки по городу уменьшатся. Потому что последние месяцы это… Я знаю просто, что происходит в городе, знаю, насколько люди переживают, что они вообще видят там на улице. И просто хочется пожелать всем белгородцам сил, потому что сейчас очень тяжёлый момент в жизни, хочется, чтобы он просто поскорее прошёл.

— В этот тяжелый момент для жителей и в то же время светлый для клуба ваша взаимная поддержка с городом ощущается?

— В Туле волейбол не спорт №1, поэтому здесь поспокойнее к волейболистам относятся. Не сказал бы, что тут часто узнают тебя. В основном здесь, конечно, на волейбол ходит молодая аудитория. Это очень здорово, когда молодые ребята приходят поддерживать. Но, конечно, нашим болельщикам, которые приезжают из Белгорода на каждую игру, огромный респект. Не знаю, в каком масштабе. Когда люди из города приезжают в другой на игру в рабочий день, отпрашиваются с работы… От этого мы получаем заряд энергии, [приходит] понимание того, что мы играем за Белгород, хоть и находимся в Туле.

Игроки МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

Но я уверен, что мы вернёмся в свой город при первой же возможности. И не только болельщики ждут нашего возвращения в Белгород, игроки ждут. Хотя в Туле болельщики приняли нас как своих – очень тепло. Но возвращение в Белгород – это очень важный момент. И все наши результаты благодаря тем людям, которые поддерживают нас в интернете, отдают всю душу команде. Мы это чувствуем. Просто большое им спасибо.

— В межсезонье вы вкатываетесь счастливым и удовлетворённым?

— Нет. Думаю, всё, что было в прошлом году, уже остаётся в прошлом году – как и хороший результат. Так что в следующем сезоне всё начинаем с нуля, всё начинается заново. Спорт – такая штука, где тебе приходится всегда доказывать результатом своей работы себе и другим. Поэтому мы всегда голодны до побед. Никто не собирается удовлетворяться. У всех желание закрепиться в медалях и потом выиграть чемпионат. Мы более голодные, более дерзкие.

— Чего больше всего боитесь в жизни?

— Не знаю, можно сейчас так говорить или нет. Наверное, я боюсь всё-таки за близких и родных, которые живут в Белгороде. Потому что это вещь, которую ты не можешь контролировать и которая может повлиять на твою жизнь так, что это просто никак не вернуть. Поэтому, наверное, это самый большой страх в жизни.

— Вы не просили их переехать?

— Были, конечно, разговоры, но мама и папа, а уж тем более бабушки и дедушки стоят на своём. Они говорят, что не бросят хозяйство, не бросят дом и не бросят город. Они в принципе не собираются переезжать. Не сказал бы, что это больная тема, но это обсуждалось много раз. И они нацелены на то, чтобы продолжать находиться в Белгороде.

— А что вам тогда приносит счастье в повседневной жизни?

— Провести время с семьёй всегда приятно. В выходные пойти погулять в парк с собакой. Это приятные моменты. И сейчас как раз таки, когда от отпуска прошло пять-шесть дней, я пытаюсь максимально провести время с девушкой, собакой, друзьями, семьёй. Особенно пока ещё идут праздники. Думаю, это самые главные моменты, которые приносят удовольствие: то, чего не хватало в сезоне. Ну и чуть позже, конечно, уже надо будет планировать отпуск. Но это уже другая история.