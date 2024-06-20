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Диагональный Кирилл Супрунов пополнил ряды кемеровского «Кузбасса»

Диагональный Кирилл Супрунов пополнил ряды кемеровского «Кузбасса»
Кирилл Супрунов
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26-летний диагональный Кирилл Супрунов перешёл в волейбольный клуб «Кузбасс» из Кемерова. О трансфере сообщила пресс-служба на официальном сайте команды.

Предыдущим клубом Супрунова был московский МГТУ. Там игрок провёл три сезона. В розыгрыше Высшей лиги «А» сезона-2023/2024 он стал победителем. Команда после этого вышла в Суперлигу после 19-летнего перерыва. Волейболист также выступал за «Автомобилист» из Санкт-Петербурга, воронежский «Кристалл», «Владимир» и «Тюмень».

Ранее стало известно, что белорусский либеро Максим Будюхин стал игроком «Белогорья». Об этом белгородский клуб сообщил на своём сайте. В составе «Шахтёра» он становился чемпионом Беларуси (2017–2019) и обладателем Суперкубка страны. С национальной командой он стал серебряным призёром Евролиги (2019) и бронзовым призёром Кубка претендентов (2019).

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