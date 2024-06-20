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Связующий Антон Аношко подписал однолетний контракт с «Уралом»

Связующий Антон Аношко подписал однолетний контракт с «Уралом»
Антон Аношко
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23-летний связующий Антон Аношко стал игроком волейбольного клуба «Урал». Контракт игрока с командой рассчитан на один год, сообщила пресс-служба екатеринбуржцев.

До этого игрок защищал цвета ВК «Тюмень». В его карьере также были выступления за «Академию-Казань», «Динамо-Олимп» (Москва), а также «Тархан» (Стерлитамак). В составе сборной России Аношко завоевал золотые медали чемпионата Европы (2020), а также две серебряные награды чемпионата мира среди юниоров (2019, 2021).

Ранее стало известно, что белорусский либеро Максим Будюхин стал игроком «Белогорья». Об этом белгородский клуб сообщил на своём сайте. В составе «Шахтёра» он становился чемпионом Беларуси (2017–2019) и обладателем Суперкубка страны. С национальной командой он стал серебряным призёром Евролиги (2019) и бронзовым призёром Кубка претендентов (2019).

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