ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Владислава Бондаренко — новая связующая «Уралочки»

Владислава Бондаренко — новая связующая «Уралочки»
Комментарии

Российская волейболистка Владислава Бондаренко стала новой связующей волейбольного клуба «Уралочка». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба.

«Добро пожаловать, Влада! Представляем вам первого новичка нашего клуба в сезоне-2024/2025. Новый игрок ВК «Уралочка» кандидат в мастера спорта – Владислава Бондаренко», — говорится в сообщении клуба.

За свою карьеру Бондаренко выступала за волейбольный клуб «Енисей» (2017—2018), «Сахалин» (2019—2020), «Рязань-РГУ» (2020—2022) и «Уфимочка-УГНТУ» (2022—2024). Спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионата России Высшая лига Б и занимала пятое место в чемпионате России по молодёжной лиге.

Ранее центральная блокирующая Наталья Слаутина стала игроком саратовского волейбольного клуба «Протон».

Материалы по теме
Наталья Слаутина перешла в «Протон»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android