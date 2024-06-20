Владислава Бондаренко — новая связующая «Уралочки»

Российская волейболистка Владислава Бондаренко стала новой связующей волейбольного клуба «Уралочка». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба.

«Добро пожаловать, Влада! Представляем вам первого новичка нашего клуба в сезоне-2024/2025. Новый игрок ВК «Уралочка» кандидат в мастера спорта – Владислава Бондаренко», — говорится в сообщении клуба.

За свою карьеру Бондаренко выступала за волейбольный клуб «Енисей» (2017—2018), «Сахалин» (2019—2020), «Рязань-РГУ» (2020—2022) и «Уфимочка-УГНТУ» (2022—2024). Спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионата России Высшая лига Б и занимала пятое место в чемпионате России по молодёжной лиге.

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