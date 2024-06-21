Ксения Купряшкина — новая нападающая московского «Динамо»

Российская волейболистка Ксения Купряшкина стала новой нападающей московского волейбольного клуба «Динамо». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба.

«Ксения, добро пожаловать в «Динамо»! Московское «Динамо» подписало контракт с нападающей Ксенией Купряшкиной», — говорится в сообщении клуба.

Пять последних сезонов волейболистка выступала в «Уралочке-НТМК», в составе которой выиграла серебряную и бронзовую медали чемпионата России. В составе сборной России она стала победительницей Всемирной Универсиады-2019 и завоевала серебро молодёжного чемпионата мира – 2017.

Ранее стало известно, что Ольга Юрьева стала новой диагональной московского волейбольного клуба «Динамо». Предыдущие четыре сезона волейболистка выступала в «Тулице».