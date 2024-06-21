Татьяна Кошелева — о своей карьере: я превратила в свой дом всю планету

Бывшая волейболистка, чемпионка мира и Европы в составе сборной России Татьяна Кошелева рассказала о своём выборе играть в зарубежных клубах.

«Думаю, что самым лучшим решением в моей жизни был выбор играть за рубежом и менять клубы, чтобы иметь возможность учиться, напитываться атмосферой других культур и везде, с уважением к каждой стране, брать для себя что-то новое. Кто-то мечтает найти команду, которая станет как дом, а я превратила в свой дом всю планету.

Жалею, что не уехала раньше и не поиграла везде, где только возможно. Бесценнейший опыт, такому не учат в университете», — приводит слова Кошелевой «Спорт день за днём».

Напомним, 35-летняя Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. Последние три сезона она защищала цвета итальянского клуба «Мегабокс», после чего была назначена директором молодёжного сектора этого клуба. За свою игровую карьеру, кроме России и Италии, она выступала в командах из Бразилии, Китая и Турции.