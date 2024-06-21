Татьяна Кошелева: в России своя культура, но жить можно по-разному

Бывшая волейболистка, чемпионка мира и Европы в составе сборной России Татьяна Кошелева сравнила систему подготовки в её виде спорта в разных странах мира.

«Я не могу в деталях описать, как готовят волейболисток в разных странах, потому что чаще всего приезжала уже к началу чемпионата, когда необходимо было быстро вливаться в новый коллектив и систему игры. Если говорить о волейболе на высшем уровне, то он почти везде одинаковый. А вот менталитет игроков и характеры команд отличаются кардинально.

Мы все абсолютно разные! Именно за этим разнообразием я и ехала в другие страны. Мне хотелось увидеть, как можно иначе справляться со стрессом, славой, давлением и жизненной рутиной. В России своя культура и воспитание, но жить можно по-разному, и теперь я это знаю», — приводит слова Кошелевой «Спорт день за днём».

Напомним, 35-летняя Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. Последние три сезона она защищала цвета итальянского клуба «Мегабокс», после чего была назначена директором молодёжного сектора этого клуба. За свою игровую карьеру, кроме России и Италии, она выступала в командах из Бразилии, Китая и Турции.