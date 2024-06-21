Доигровщик Кирилл Моторыгин подписал двухлетний контракт с «Уралом»

Доигровщик Кирилл Моторыгин стал игроком уфимского «Урала», подписав с клубом двухлетний контракт. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своём сайте.

21-летний волейболист перешёл в «Урал» из стерлитамакского «Тархана». По ходу чемпионата игрок привлекался к игре за «Урал», проведя за команду пять игр в плей-ауте. В прошедшем сезоне Моторыгин набрал 210 очков, 10 эйсов и 20 блоков.

Ранее доигровщик выступал за «Белогорье-2» (Белгород), «Искру» (Одинцово). Среди достижений – победа на Спартакиаде молодёжи России в сезоне-2020/2021, а также серебряная медаль мемориала Платонова в сезоне-2021/2022.

В сезоне-2023/2024 «Урал» занял 13-е место в плей-ауте Суперлиги. Чемпионский титул выиграл казанский «Зенит».