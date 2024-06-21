Дмитрий Барсук рассказал, будет ли «Обнинск» пропускать какие-то этапы

Серебряный призёр чемпионата мира и тренер волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Барсук поделился планами на сезон.

— Сезон напряжённый. Будете пропускать какие-то этапы?

— Сейчас завершился длинный цикл, который вместил в себя четыре этапа чемпионата России и один этап Кубка страны. В дальнейшем будут недели, когда парни смогут восстановиться. Пропустим только этап чемпионата России в Южно-Сахалинске.

— При вашей системе подготовки сколько пиков формы будет у обнинских парней в этом сезоне?

— Первый — финал Кубка России, который пройдёт с 11 по 14 июля в Санкт-Петербурге. Второй пик формы — домашний этап чемпионата России в Обнинске. Турнир состоится с 15 по 18 августа. Дома, конечно, мы обязаны сыграть хорошо. И, конечно, будет ещё финал чемпионата России, который пройдёт в начале сентября в Анапе, — приводит слова Барсука официальный сайт газет г. Обнинск.