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Центральная блокирующая Кристина Вдовина перешла в «Динамо-Метар»

Центральная блокирующая Кристина Вдовина перешла в «Динамо-Метар»
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Центральная блокирующая Кристина Вдовина стала игроком «Динамо-Метар». Волейболистка подписала контракт на один сезон. Об этом челябинский клуб сообщил в своих социальных сетях.

Сезон-2023/2024 23-летняя Вдовина провела в «Корабелке» (Санкт-Петербург), в составе которой завоевала золотые медали чемпионата России Высшей лиги А. Ранее волейболистка выступала за клубы «Енисей», «Сахалин», «Тулица» в молодёжной лиге. Также Вдовина играла в Высшей лиге А за клубы «Брянск» и «ЮЗГУ-Атом».

В составе «ЮЗГУ-Атом» Вдовина – бронзовый призёр Высшей лиги А в сезоне-2021/2022. Челябинский «Динамо-Метар» играет в Суперлиге. В прошедшем сезоне-2023/2024 клуб занял шестое место в итоговой турнирной таблице.

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