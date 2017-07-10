Головная боль для «Мерседеса», рывок «Ред Булл» и другие итоги Австрии

Боттас пообещал — Боттас выиграл в Австрии. Квят — 16-й после аварии Боттас не дал Феттелю шанса выиграть Гран-при Австрии, несмотря на старания немца. Квят стал виновником аварии на старте и финишировал 16-м.

Боттас — третий не лишний. Или лишний?

После старта сезона начала вырисовываться картина, что борьбу за чемпионство поведут двое — Хэмилтон и Феттель, а их напарники вмешаться уже не смогут. В случае с Райкконеном всё так и получается: как выразился Серджио Маркьонне, на финна иногда находят приступы меланхолии, с которыми достаточного числа очков не наберёшь. А вот Валттери Боттас словно говорит нам: постойте, я пока не собираюсь становиться вторым номером.

Финн одержал вторую победу в карьере и явно стал ближе к новому контракту на 2018 год, но речь не об этом. 25 очков в Австрии и прорыв две недели назад с последнего места на второе вернули Валттери в реальную борьбу за титул: Феттелю Боттас проигрывает 35 очков, а напарнику — и вовсе жалкие 15. Вот только вопрос: хорошо это для «Мерседеса» или нет? В то время как Феттель уже фактически сейчас может рассчитывать на поддержку всей команды, два гонщика «Мерседеса» наверняка начнут отбирать очки друг у друга. Любопытно, как себя в такой необычной ситуации поведёт руководство немцев.

Как выразился Серджио Маркьонне, на финна иногда находят приступы меланхолии, с которыми достаточного числа очков не наберёшь.

«Ред Булл» прибавляет

В Австрии за первую строчку сражались «Феррари» и «Мерседес», но нельзя упускать из виду: финишировавший третьим Даниэль Риккардо проиграл им всего шесть секунд, и режиссёрам гонки даже удавалось под финиш одновременно показывать два сражения за подиум.



Результат на родной трассе доказывает: «быки» добились мощного прогресса, да и мотор «Рено» явно не тянет команду назад так, как это делает «Хонда». Австрийский коллектив уже дышит в спину лидерам — особенно когда речь идёт о гонке, а не квалификации. При этом не забывайте, что на последних Гран-при быстрейшим гонщиком «Ред Булл» был не Риккардо.

«Хаас» как угроза «Уияльмсу»

Вряд ли кто-то сомневается, что «Форс Индия» второй год подряд займёт блестящее четвёртое место, а вот вся борьба за пятое ещё впереди, и на «Ред Булл Ринге» мы получили интересное обновление: в Австрии чрезвычайно мощно смотрелся «Хаас». Грожан не оставил ни одного шанса «Форс Индия», что уж говорить о других участниках «Гран-при 2 Формулы-1».

Результат на родной трассе доказывает: «быки» добились мощного прогресса, да и мотор «Рено» явно не тянет команду назад так, как это делает «Хонда».

Если американцы и дальше так помчат, то «Уильямс» запросто может не удержать пятую позицию. Так что главный вопрос: это «Хаасу» так трасса подошла или последние новинки, включая обновление мотора «Феррари», позволили сделать столь мощный рывок?

«Рено» буксует и может сорвать задачу

В то время как «Хаас» блеснул, «Рено» остаётся в тени. На старте сезона Хюлькенберг выстреливал в квалификации, но затем субботним темпом пожертвовали ради поднятия гоночного. С задачей более-менее справились, но можно заметить тенденцию: в последних гонках «Рено» постепенно сползает вниз.

«Форс Индия» заметно впереди, по очереди блистают «Уильямс» и «Хаас», да и «Торо Россо» по чистой скорости часто впереди заводского коллектива. Между тем мы помним о цели к летней паузе выйти на шестое место, а к концу года — на пятое. Шансы есть, уже в Великобритании «Рено» обещает очередные новинки — тогда и поймём, стоит ли верить обещаниям французов.

Неудачники приходят в себя

После стартовых Гран-при заслуженную критику получили несколько гонщиков — сейчас, по итогам Австрии, констатируем: все пытаются исправиться. Про Стролла забыли после Баку, да и сейчас он третий раз подряд финишировал в очках. Палмер в Австрии был ближе обычного к Хюлькенбергу в квалификации, а в гонке даже прессинговал того же Стролла за 10-е место — Великобритания покажет, правда ли есть прогресс.

Если американцы и дальше так помчат, то «Уильямс» запросто может не удержать пятую позицию.

Остаются Эрикссон с Вандорном. У Маркуса всё печально: даже с обновлениями «Заубер» пришёл к званию безусловно худшей команды пелотона, тут себя больше не проявить. Что же до Стоффеля, то он вроде местами неплох, но всё же пока никак не может сверкнуть на фоне Алонсо. Так что, с учётом прогресса Стролла и Палмера и низкого интереса к Эрикссону, именно к Вандорну теперь приковано максимальное внимание.