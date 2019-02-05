Гонщик попал в аварию на скорости 350 км/ч. Теперь он заново учится ходить

Для кого-то сделать три шага — элементарная задача, для Роберта Уикенса три шага — это победа сродни триумфу в гонке.



Несколько месяцев назад Уикенс угодил в страшную аварию на триовале в «Поконо». Тогда, в конце августа 2018 года, его машина после контакта с соперником взмыла в воздух и на скорости под 350 км/ч влетела в защитную сетку. Уикенс чудом выжил, весь переломанный (в аварии гонщик сломал обе ноги, правую руку, получил перелом шейного отдела позвоночника — и это лишь малая часть полученных им травм) он оказался в больнице. Не факт, что после таких травм человек может восстановиться. Не говоря уже о дальнейшем участии в гонках. Но Уикенс встал и теперь заново учится ходить.

Роберт Уикенс попал в аварию на этапе в Поконо, 14-й гонке сезона — первого для канадца в IndyCar. К тому моменту он едва не выиграл свой дебютный заезд в Сент-Питерсберге, приехал вторым в Финиксе, занял третье место в Гран-при Индианаполиса (на дорожной версии трассы), а затем поднялся на подиум в Торонто и Мид-Огайо. Выступления Уикенса стали сенсацией, это был лучший дебют в IndyCar за многие годы. Даже пропустив три последние гонки, Уикенс всё равно получил титул «Новичок года» — другие дебютанты так и не смогли дотянуться до канадца в турнирной таблице.

«То, что он жив, уже хорошо». Авария едва не унесла жизнь топ-дебютанта IndyCar После жуткой аварии на скорости 350 км/ч Роберт Уикенс оказался на операционном столе. Гонки в Америке всё так же опасны.

После Поконо жизнь Уикенса разделилась на до и после. При столь серьёзных травмах врачи не могут дать гарантий, что человек сможет ходить. Но даже если сможет, даже при самом благоприятном развитии событий речь идёт о долгих месяцах реабилитации и мучительных упражнений. Роберту повезло — на ноги он встал. Пусть и не без посторонней помощи.

«Я пока далёк от того, чтобы ходить самостоятельно, — написал Уикенс у себя в «инстаграме» через два месяца после аварии. — Мне никогда не приходилось работать так усердно, как сейчас. Я отдаюсь полностью, чтобы вернуть искру в нервы моих ног».

Дебютант «Дакара» попал в жуткую аварию. На лечение скинулись даже конкуренты Он отправился на «Дакар», исполняя последний наказ умиравшей от рака матери.

Упражнения для ног Уикенс начал выполнять сразу, как только восстановился после операции, а в ноябре канадец начал понемногу вставать с кресла-каталки, чтобы начать нагружать мышцы.

Отдельными упражнениями Уикенс восстанавливал подвижность рук: в аварии была повреждена правая, а левую гонщик сломал. «С каждым днём я чувствую себя всё лучше и сильнее, — рассказывал он. — Теперь надеемся получить зелёный свет на работу с левой рукой».

В декабре гонщик начал заново учиться ходить — с тростью и при помощи медиков. «Сегодня был реально трудный день», — написал тогда Уикенс.

К счастью, трудности Уикенса не пугают, а сам гонщик сохраняет присутствие духа. Так, перед Рождеством он притащил в палату ёлку, а в декабре выложил видео с гонками на инвалидных креслах в стиле фильма «Дни грома», где его соперником был Джеймс Хинчклифф, напарник Уикенса по «Шмидт Петерсон Моторспорт». «Похоже, мне не стать Томом Крузом, пока Хинч тут», — пошутил канадец.

Примерно в это же время Уикенс начал нагружать срастающиеся ноги и учиться стоять без посторонней помощи. «Моя главная проблема сейчас — мышцы, которые задеревенели после трёх месяцев сидя», — писал гонщик.

И, чтобы восстановление не показалось Уикенсу слишком быстрым, в середине декабря он заболел. Поначалу врачи не могли определить, что не так с пилотом, но после приезда эксперта по инфекциям выяснилось, что на правой ноге образовались стрептококки. «Беспокоиться не о чем — пара дней на антибиотиках, и к Рождеству я выйду!» — обещал Роберт.

«Перегрузка такая, что глаза из шлема вылетают». Интервью с Петровым и Алёшиным Виталий Петров и Михаил Алёшин в двойном интервью оценили сезон Сироткина, свои выступления в WEC и многое другое.

И к Рождеству Уикенс действительно уже был дома, а Новый год встретил в компании своей подруги Карли Вудс и Джозефа Ньюгардена, чемпиона IndyCar, и его спутницы.

В январе Уикенс впервые после своей аварии появился на публике — на презентации команды «Шмидт Петерсон Моторспорт», представившей нового спонсора. Команда традиционно выставляет две машины, но на презентации болидов было три — для Хинчклиффа, нового пилота команды Маркуса Эрикссона и, собственно, Уикенса. «Мы хотели бы подчеркнуть, что Роберт — часть нашей семьи и у нас всегда найдётся для него машина, когда бы он ни захотел вернуться», — сказал глава команды Сэм Шмидт.

«Я счастлив оставаться частью такой великолепной команды, пока восстанавливаюсь на пути к возвращению в IndyCar, — ответил Уикенс. — Проясню, что я не буду гоняться в 2019-м, это фото — очень приятный жест команды, ядром которой я остаюсь».

Настоящим прорывом для Уикенса стало 22 января, когда он впервые прошёл за раз более трёх шагов без посторонней помощи. Гонщику по-прежнему необходим экзоскелет, и даже с его поддержкой каждый шаг давался Роберту с трудом, но главное, что парень снова ходит.

Организм Уикенса окреп, в больницу к нему приехали физиотерапевты из компании Pit Fit Training, специализирующейся на физподготовке пилотов. Ознакомившись с программой тренировок Уикенса, специалисты Pit Fit Training добавили упражнений на укрепление мышц шеи, необходимых гонщикам.

Впрочем, главной задачей для Уикенса остаётся восстановление подвижности ног. «Тренировки с Pit Fit Training дали мне дополнительную мотивацию, — рассказывал пилот. — Левая нога становится сильнее. Я упорно работал и явно слишком сильно полагался на руки, но если мне скажут дойти до конца коридора, я найду способ туда добраться. Мой предельный пульс был 167 — кто бы мог подумать, что ходьба может быть такой трудной?».

Уже на следующий день Уикенс сел на велотренажёр и сумел покрутить педали без предварительно проведённой электростимуляции. Канадца, похоже, ничто не способно остановить.

Первая половина 2018 года показала, что Уикенс — превосходный гонщик, способный сражаться с лучшими пилотами IndyCar на совершенно незнакомых трассах. Вторая половина года продемонстрировала, что Роберт — настоящий боец, который пойдёт к своей цели даже с переломанными ногами. И, судя по всему, возвращение к обычной жизни — не главная цель Уикенса. Канадец снова метит на стартовую решётку — ту самую, которая едва его не погубила.

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Пока рано судить, увидим ли мы Уикенса когда-нибудь ещё в гонках, но если ему удастся вернуться, то скорость канадца никуда не денется. Можно вспомнить примеры Себастьена Бурде и Михаила Алёшина, которые после подобных аварий (правда, с куда меньшими последствиями для здоровья) завоёвывали победы и подиумы в IndyCar. Так что будем верить, что Уикенса ещё ждут новые победы.