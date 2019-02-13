Новая машина чемпионов! «Мерседес» уже проверил W10 на трассе

«Мерседес» представил свой болид на сезон-2019. Хэмилтон угрожает, что проведёт год ещё лучше.

14:20. На этом всё! Ждём презентации «Ред Булл», которая пройдёт тоже на Сильверстуоне и запланирована то ли на 16:00 мск, то ли на 17…

14:17. А вот что пресс-служба команды рассказала про слегка обновлённую ливрею, цитируем релиз: «Болид 2019 года отмечает важный для автоспортивной истории компании год новым дизайном, который был урезан до двух основных элементов. Первый элемент — это шаблон из звёзд, который показывает элегантность и роскошь „Мерседес-Бенц“ в сочетании с технологиями высокого уровня и искусной работой. Второй элемент — простая, но сильная зелёная полоса Petronas, которая несёт с собой скорость и динамику. И, как и оригинальная ливрея „серебряных стрел“ 1934 года, ливрея W10 также несёт с собой преимущество в скорости, так как новый дизайн принёс легкое улучшение в плане веса по сравнению с прошлым годом».

14:12. Ещё парочка живых фотографий W10.

Mercedes W10

Mercedes W10

14:07. Главный по моторам в «Мерседесе» Энди Коуэлл: «Мы внесли изменения в архитектуру системы охлаждения силового блока, что, как я надеюсь, поможет аэродинамике машины и эффективности двигателя. Так что, надеюсь, это станет плюсом и для шасси, и для силовой установки. Мы добились прогресса в эффективности расхода топлива и работе системы ERS. Вся система силового блока теперь работает более эффективно и помогает использованию энергии по ходу гонки».

14:01. Валттери Боттас: «Я взволнован из-за нового сезона и из-за того, что все начинают с нуля очков. Мы все на одной стартовой линии, и 2019 год может принести всё, что угодно. На некоторых этапах 2018 года на меня обрушилось довольно много критики, но я позитивно это воспринял, потому что это придало мне дополнительный импульс. Теперь я с нетерпением жду, когда сяду за руль нового болида в первый раз.



Автомобиль немного изменился из-за изменений в правилах по аэродинамике. Поэтому будет интересно узнать, что представляет собой болид и как он работает. Никогда не знаешь, чего ожидать, из-за этого интересно открывать для себя болид, пытаться почувствовать его баланс и характеристики. Мы уже начинаем обкатку, чтобы прочувствовать это".

13:56. Тото Вольф: «Сезон-2019 станет для всех нас новым вызовом. Правила изменились весьма существенно. Нам придётся начинать с нуля, нам нужно вновь доказать свой уровень — оправдывая ожидания и борясь с соперниками. На самом деле, при изменении регламента каждая команда может вступить в борьбу за титул — мы относимся к ним всем как к конкурентам. В Барселоне мы хотим проверить машину на соответствии с нашими симуляциями — оправдываются ли наши прогнозы на трассе. Мы сконцентрируемся на себе, поработаем над скоростью и, надеюсь, будем готовыми к первой действительно важной сессии сезона в субботу в Мельбурне».

13:50. Хэмилтон: «2019-й может оказаться даже лучше»

Льюис Хэмилтон: «Я на некоторое время абсолютно отключился от гонок, пытаясь сконцентрироваться на себе и хорошо подготовиться к новому сезону. 2018-й был отличным годом, я но чувствую, что 2019-й может оказаться даже лучше. Я хочу достигнуть большего, хочу продолжать атаковать. Я чувствую, что наполнен энергией, и готов атаковать. С нетерпением жду следующего шага в нашем путешествии с „Мерседесом“. Это мой седьмой год в команде, однако энергия и настрой внутри команды по-настоящему вдохновляют. Управление новым болидом — это как встреча с кем-то новым в жизни: ты хочешь его узнать как можно лучше и быстрее, ведь вы начинаете совместный путь».

13:37. Тут же в наш онлайн внезапно врывается «Торо Россо» — есть первое живое видео с STR14, ещё и с Квятом за рулём.

13:36. Первая живая фотография болида 2019 года!

W10 на «Сильверстоуне» под управлением Валттери Боттаса.

13:33. Джеймс Эллисон: «Управляемость W09 стала большим улучшением по сравнению с довольно своеобразной W08. Мы смогли стать конкурентоспособными на трассах, где в прошлые годы были проблемы. Однако мы все равно были не так хороши по сравнению с соперниками в сохранении скорости задних шин. Мы упорно работали над подвеской и аэродинамическими характеристиками, чтобы обеспечить машину, которая будет мягче к шинам — достаточно мягкой, чтобы, как мы надеемся, обеспечить конкурентоспособность во всех фазах гонки и на любой трассе.



Внимательное изучение машины покажет, что это воплощение прежней концепции, которая была уточнена. Пусть даже минимальный вес был поднят на десять килограммов, сокращение веса остаётся серьёзной задачей на нынешних машинах Ф-1. Мы разобрали все компоненты и подвергли агрессивному анализу в плане возможности уменьшить вес. С некоторыми компонентами удалось сделать гигантский шаг вперёд, убрав по полкило, с другими речь шла о нескольких граммах. но в целом каждая из таких побед добавляет несколько ценных килограммов, которые можно „потратить“ на аэродинамику, подвеску и силовой блок, чтобы поднять скорость».

13:21. Вот вам задние антикрыло и подвеска «Мерседеса».

13:19. В «Мерседесе» сообщили, что W10 уже проехал свои первые круги. Боттас проехался по сокращённой версии «Сильверстоуна» длиной 2,98 км. Днём за руль сядет Хэмилтон.

13:17. А вот переднее антикрыло. Ничего радикального не видно.

13:15. Вот решение «Мерседеса» в зоне боковых понтонов.

Mercedes W10

13:10. Сейчас пару детальных фотографий добавим и пойдём по многочисленным цитатам…

13:00. Студийные фотографии W10

Есть! А где же радикальная ливрея?

Mercedes W10

Mercedes W10

Mercedes W10

12:54. Была надежда, что «Мерседес» выпустит какой-нибудь прям серьёзный тизер чуть раньше, но нет, ждём 13:00.

12:45. Пока мы ждём «Мерседес», в «Уильямсе» признали, что не сумеют провести в субботу шейкдаун нового болида. Так что обкатывать новинку начнут уже в понедельник, 18 февраля, в первый день зимних тестов.

12:17. Но найдётся на болиде место и звёздочкам… Что за место? Капот, понтоны? Ждём 13:00…

12:15. Даже колесо раскрасили к удивлению болельщиков и коллег.

12:13. Как вы помните, в преддверии презентации «Мерседес» усиленно намекал, что сегодня мы увидим машину, которую будет не так-то просто назвать «серебряной стрелой». Судя по тизерам, W10 получит радикально новую раскраску. Другой вопрос, предназначена ли она только для тестов?

12:10. Всем привет! Готовимся к напряжённому и интересному дню в мире Формулы-1. Нас ждут презентации сразу трёх команд — «Мерседеса», «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт». «Быки» точного времени не назвали (ходят слухи про 16:00 мск), «Рейсинг Пойнт» покажет новые цвета в 18:00, ну а «серебряные стрелы» презентуют W10 уже в 13:00. Ждём!

Перед началом мероприятия можете вспомнить, как прошли четыре предыдущие презентации в рамках сезона-2019.

«Рено» наконец-то показал свой новый болид. И пообещал классный мотор Четвёртая презентация нового сезона Формулы-1. Возвращения Сироткина в «Рено» мы не дождались. По крайней мере, пока.

«Уильямс» представил новую ливрею и титульного спонсора. Он подозрительный «Уильямс» показал на презентации новую ливрею и нового титульного спонсора. Придёт ли команда в себя после кошмара в 2018-м?

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.