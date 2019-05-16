Сироткин: машины Формулы-1 2021 года выглядят так, словно они из будущего

На «Сочи Автодроме» состоялась презентация новых круглогодичных услуг российской трассы Формулы-1, среди которых появилась любопытная новинка — возможность проехать круг на автомобиле Формулы «Рено» 2.0. Среди спикеров на презентации присутствовал Сергей Сироткин, пилот программы SMP Racing, которая наряду с компанией «Росгонки» стала одним из идеологов этого проекта. Мы спросили у Сергея, что он думает о новой инициативе, а также о его текущих делах в WEC и «Рено».

— Сергей, что вы думаете о новом проекте «Росгонки» и Академии SMP Racing? Возможность проехать на машине Формулы «Рено» 2.0 поспособствует популяризации гонок в России?

— Безусловно, это хорошо для развития и популяризации автоспорта в России. Лично мне каждую неделю задают вопросы, как можно попробовать поездить на формульной машине, — и теперь такая возможность появится. Я думаю, что это интересно и некоторое количество желающих обязательно найдётся.

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— Через месяц вы будете выступать в гонке «24 часа Ле-Мана». Расскажите, с каким настроем SMP Racing едет на гонку и как прошёл предыдущий этап — «6 часов Спа»?

— В Ле-Ман едем с боевым настроем. Гонка в Спа показала, что темп у нашей машины есть. Последние новинки, которые мы вносим, которые я тестировал последние два месяца, приносят свои плоды. Мы всё ближе подбираемся к «Тойоте», не побоюсь сказать, что немного нарастили запас от Rebellion. «24 часа Ле-Мана» ждём с оптимизмом.

Мы можем быть настолько близко к «Тойоте», что в случае возникновения у них каких-то проблем мы оказались на расстоянии атаки и смогли бы этим воспользоваться.

Экипаж Сергея Сироткина во время гонки «6 часов Спа» Фото: SMP Racing

— Перед этапом в Спа организаторы вновь изменили EoT, баланс сил, призванный уравнять в скорости разные машины. На вас это как-то повлияло?

— Это повлияло на расстановку между «Тойотой» и Rebellion, насколько я понял, а на нас никак не повлияло. Честно говоря, не знаю, потому что, может быть, на Ле-Ман всё опять поменяется. Как я понял по своему короткому опыту в этом чемпионате, здесь всё меняется стремительно. Не знаю, хорошо это или плохо.

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— Давайте поговорим о «Рено» в Формуле-1, где вы являетесь резервным пилотом. Этот сезон складывается для французов не так, как многие ожидали. Не могли бы вы рассказать, что сейчас происходит с командой?

— Команда «Рено» действительно оказалась в непростой ситуации. От автопроизводителя, который вкладывает в свою команду столько времени и ресурсов, ожидают более стремительного прогресса и более высоких результатов, чем она показывает в этом году. В каких-то моментах автомобиль ведёт себя именно так, как и ожидали, но, к сожалению, часто команда не может заставить машину работать, как она должна. Ещё предстоит разобраться, с чем это связано, но на фоне того давления, которое начинает оказываться на команду, это не самая простая рабочая атмосфера.

— Вы будете тестировать для «Рено» новые 18-дюймовые шины для «Пирелли». Расскажите об этом подробнее. И как вы считаете, новая резина сильно изменит машины Формулы-1?

— Это, собственно, и есть основная работа, которую требует от меня «Рено». Произойдут достаточно большие изменения в регламенте шасси. Жёсткость колеса в целом и его вес сильно поменяются, из-за этого изменится кинематика подвески — это, в свою очередь, не может не отразиться на стабильности аэродинамики. То есть это должно быть некое комплексное решение — одного крыла тут будет недостаточно. В 2021 году машина действительно будет сильно отличаться, если судить по тем эскизам, которые я видел. На них машина выглядит очень симпатично, стремительно. Действительно по-другому.

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— А на что машина похожа по эскизам?

— Чем-то отдалённо напоминает новую машину Формулы-Е, но с более развитой аэродинамикой. На эскизах автомобиль выглядит так, будто он откуда-то из будущего. Бамперов, как в Формуле-Е, нет, но передние крылья будут выполнены в другом формате. Кроме того, эскизы, которые я видел, это наверняка не финальный вариант, регламент тоже ещё не утверждён. Но лично мне внешне понравились машины.

Сергей Сироткин и Роберт Кубица на Гран-при Азербайджана. Фото: Charles Coates/Getty Images

— Если бы вам сейчас предложили вернуться в «Уильямс» вместо Роберта Кубицы, вы бы согласились?

— Да. У меня все спрашивают, жалею ли я или рад, что не остался в команде, которая так выступает. Нет, я гонщик и хочу гоняться с лучшими пилотами мира. Я хотел бы гоняться на любой машине и выжимать из неё максимум. И из себя тоже.

— Что думаете о выступлениях Даниила Квята в этом году?

— Не мне судить, но последнюю гонку он провёл хорошо, удалось избежать проблем, которые так охотно преследовали его в первых гонках, и результат не заставил себя ждать. Пусть не сильно, но он был быстрее Албона, что в моральном плане значит для него достаточно много. Будем надеяться, что он закрепит этот успех, получит дополнительную уверенность и продолжит на ней показывать высокие результаты.

— И последний вопрос: как считаете, сможет ли «Феррари» побороться с «Мерседесом» в этом году?

— Будут трассы, на которых «Феррари» будет быстра. То есть в плане борьбы за чемпионат — нет, но на отдельных гонках — да.